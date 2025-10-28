Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil

Getty Images 2025 PN7 adlı gök taşı 60 yıl kadardır Dünya'nın etrafında dolaşıyor. (İllüstrasyon)

Ancak Güneş'in etrafında dolanan gezegenimizin çevresindeki tek gök cismi bu değil.

2025 PN7 adlı küçük asteroit onlarca yıldır Dünya ile neredeyse senkronize bir şekilde hareket ediyor.

Galler'deki Fifth Star Labs'dan Dr. Jenifer Millard, "Yarı-Aylar ilginç çünkü Ay'ın Dünya'nın yörüngesinde dönmesi gibi gezegenlerin yörüngesinde dönmezler, sadece yakınımızdadırlar" diyor.

Göktaşı yaklaşık 20 metre uzunluğunda.

Dr. Millard BBC'ye yaptığı açıklamada "Çok büyük değil - küçük bir ofis binası gibi. Şu anki yörüngesine göre hesapladığımızda 60 yıldır var olduğunu ve bir 60 yılı daha olduğunu düşünüyoruz" diyor.

Bu yarı-ay Hawaii'deki Pan-STARRS gözlemevi tarafından keşfedildi.

Gözlemevi, asteroitler ve kuyruklu yıldızlar gibi Dünya'ya Yakın Nesneleri (NEO) bulmak için kullanılan teleskoplara ev sahipliği yapıyor.

Dünya'nın şu anda tanımlanmış toplam sekiz yarı uydusu, bilinmeyen sayıda mini uydusu ve potansiyel olarak iki hayalet uydusu var.

REKLAM

Ancak bunların hiçbiri gezegenimizin tek gerçek uydusu Ay'a rakip olamaz.

Yarı-Aylar

Dünya'dan baktığımız açıdan, Ay gibi gezegenimizin yörüngesinde dönüyor gibi göründükleri yarı uydulara bu isim veriliyor.

Ancak daha yakından bakıldığında, bunların aslında Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dönen asteroitler olduğu ortaya çıkıyor.

Dr. Millard şöyle açıklıyor;

"Güneş'in yörüngesinde dolanırken, uzayda Dünya'ya çok benzer bir güzergahta hareket ediyorlar. Bize çok yakın durdukları için yörüngemizde dönüyor gibi görünüyorlar. Bazen önümüzden bazen arkamızdan gidiyorlar ama aslında yerçekimsel olarak bağlı değiller ve aradaki fark da bu."