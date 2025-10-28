Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi - 28 Ekim Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı. Diğer yandan yağış alan bölgelerde kuvvetli lodos da etkili olacak. 6.1 büyüklüğünde depremin yaşandığı Balıkesir'de de bugün sağanak yağmur bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 07:32 Güncelleme: 28.10.2025 - 07:32
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz(Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa, Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa,Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Habertürk Anasayfa