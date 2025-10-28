Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak

Karadağ hükümeti, hafta sonu birkaç Türk vatandaşı tarafından Karadağ vatandaşı bir kişinin bıçaklanmasının ardında Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınacağını duyurmasının ardından hükümet buna ilişkin kararı resmen kabul etti.

Yapılan açıklamada, bakanlar kurulu oturumu yapılmaksızın ve bakanların çoğunluğundan alınan yazılı onay temelinde vize rejimi tüzüğünde değişiklik öngören düzenlemenin kabul edildiği, bu düzenleme ile Türk vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

"OLUMSUZ ETKİLER EN AZA İNDİRİLECEK"

Açıklamada, "Türk vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınması, kararın Karadağ Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı günü takip eden gün yürürlüğe girecektir" denildi. Ayrıca Karadağ'da bulunan yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının menfaat ve statülerinin göz önünde bulundurulduğu ve bu kişilerin ülkedeki ikametlerinin yasalara uygun ve sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Karadağ'a gelmeyi, ülkede kalmayı veya transit geçiş yapmayı planlayan tüm Türk vatandaşları için vize verme sürecinin hızlandırılacağı ve bu şekilde geçiş döneminin olumsuz etkilerinin en aza indirileceği vurgulandı. Karadağ hükümeti, bu kararın alınmasında kamu düzeni ve tüm vatandaşların güvenliğinin korunması ihtiyacının etkili olduğunu ve son dönemde kaydedilen münferit güvenlik olaylarının da dikkate alındığını kaydetti. Açıklamada, "Karadağ bu kararı, iyi bir ev sahibi olma anlayışıyla Türk vatandaşlarının insan hakları ve onuruna tam saygı göstererek uygulayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, kamuoyuna itidalli davranma ve devlet kurumlarına güven duyma çağrısında bulunuldu. BIÇAKLI KAVGANIN ARDINDAN GERİLİM ARTTI Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da 25 Ekim akşamı Türk vatandaşlarının da karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından bölgede Türk vatandaşları aleyhinde protesto ve şiddet eylemleri yaşanmıştı. Yerel basında çıkan haberlerde Türk vatandaşlarına ait işletmelere saldırı düzenlendiği yazılmıştı.

Polis, bıçaklama olayına karıştığından şüphelenilen iki kişinin (bir Türk vatandaşı ve bir Azerbaycan vatandaşı) yanı sıra yasal ikamet belgelerine sahip olmadıklarından şüphelenilen 45 Türk ve Azerbaycan vatandaşını gözaltına aldığını söyledi. BAKAN FİDAN KARADAĞLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentiyi dile getirdi. Karadağ tarafı da bu hususta güvence verdi.