        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Google ve NextEra, AI enerji talebini karşılamak için Iowa'daki Nükleer tesisi yeniden hayata geçiriyor - Teknoloji Haberleri

        Google ve NextEra, AI enerji talebini karşılamak için Iowa'daki nükleer tesisi yeniden hayata geçiriyor

        Yapay zekanın hızla gelişmesiyle veri merkezlerinin enerji tüketimi rekor seviyelere ulaşırken, Google ve NextEra Energy ortaklığıyla Iowa'daki Duane Arnold Energy Center nükleer tesisi 2029'da yeniden faaliyete geçirileceği duyuruldu. Bu adım, karbonsuz ve güvenilir enerji ihtiyacını karşılamayı AI altyapısını desteklemeyi ve ABD'de elektrik talebinin 2024'te zirve yapmasıyla nükleer enerjinin yeniden ön plana çıkmasını amaçlıyor. Benzer tech-nükleer anlaşmalarını takip ediyor ve yerel istihdam ile grid güvenilirliğini artırırken, Google'ın sürdürülebilirlik hedeflerindeki değişiklikler ve kamu tepkileri gibi zorluklara rağmen sektörün düşük karbonlu geleceğini şekillendiriyor.

        Giriş: 28.10.2025 - 11:11 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:14
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Yapay zekanın (AI) evriminde hesaplama gücü ve veri işleme kapasitesi katlanarak artarken, bu teknolojilerin enerji talebi de benzer şekilde üst seviyelere çıkıyor. Veri merkezleri, bulut bilişim ve AI modellerinin eğitimi için devasa miktarda elektrik tüketiyor; bu durum geleneksel enerji kaynaklarını yetersiz bırakıyor ve karbonsuz alternatiflere yönelimi zorunlu kılıyor. ABD'de 2024 yılı elektrik kullanımı rekor kırarken, AI'nin büyümesi bu talebin başlıca itici gücü haline geldi. Nükleer enerji, 7/24 güvenilir ve düşük karbonlu üretim kapasitesiyle bu açığı kapatmanın anahtarı olarak yeniden keşfediliyor. Google ve NextEra Energy'nin duyurduğu ortaklık, bu bağlamda Iowa'daki tek nükleer santral olan Duane Arnold Energy Center'ı yeniden hayata döndürerek AI çağının enerji krizine somut bir çözüm sunuyor.

        ORTAKLIK DETAYLARI VE ZAMAN ÇİZELGESİ

        Google ile Amerikalı enerji devi NextEra Energy, pazartesi günü yaptıkları açıklamada 2020'de kapanan Duane Arnold Energy Center'ı 2029 başlarında yeniden işletmeye alacaklarını bildirdi. 615 MW kapasiteli tesis, düzenleyici onaylara bağlı olarak faaliyete geçtiğinde Google'ın Iowa'daki büyüyen bulut ve AI altyapısına 7/24 karbonsuz enerji sağlayacak. Şirketler ortak basın bülteninde, "Bu enerji yerel elektrik şebekesi güvenilirliğini güçlendirirken Google'ın ihtiyaçlarını karşılayacak" dedi. Fazla elektrik ise eyaletin en büyük sağlayıcısı Central Iowa Power Cooperative tarafından satın alınacak.

        NÜKLEERİN YENİDEN DOĞUŞU VE AI TALEBİ

        Tesisin önceki kapanışı, nükleer sektörün doğal gaz ve yenilenebilir kaynaklarla rekabet edememesi, yüksek işletme maliyetleri ve güvenlik algısı sorunlarından kaynaklanıyordu. Ancak ABD Enerji Bilgi İdaresi'ne göre 2024'te ülke genelinde elektrik tüketimi rekor seviyeye ulaştı; veri merkezlerinin genişlemesi bu yükselişin ana nedeni. Washington ve teknoloji sektörü, AI'nin yerel elektrik şebekeleri üzerindeki baskısını hafifletmek için nükleeri teşvik ediyor. Google-NextEra anlaşması, Constellation Energy-Microsoft ortaklığı ve Oracle'ın üç küçük nükleer reaktörle güçlendirilmiş veri merkezi tasarımı gibi örnekleri izliyor. Nükleer, büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi genişlemesini karbon emisyonlarını azaltarak sürdürmesini sağlıyor.

        EKONOMİK VE YEREL ETKİLER

        Alphabet ve Google'ın başkan yardımcısı Ruth Porat, "Bu ortaklık ülke genelinde enerji kapasitesini artıracak, güvenilir temiz güç sağlayacak, uygun fiyatı koruyacak ve AI odaklı ekonomiyi destekleyen işler yaratacak bir model" diye vurguladı.

        Iowa, Google'ın eyalete 6,8 milyar dolardan fazla veri merkezi yatırımıyla projeye sıcak bakıyor. Eyalet Senatörü Charlie McClintock, "Duane Arnold'ü yeniden açmak Linn County ve tüm Iowa için büyük kazanım; sakinler ve işletmeler için ışıkları açık tutacağımızı gösteriyor" dedi. Projenin yerel istihdamı ve elektrik şebekesi dayanıklılığını artıracağını da vurgulanıyor.

        Google, haziranda kurumsal sürdürülebilirlik sitesinden 2030 net-sıfır karbon taahhüdünü sessizce kaldırmıştı; AI genişlemesi bu değişikliğin arkasında yatıyor. ABD genelinde veri merkezi projeleri kamu tepkisiyle karşılaşıyor. Eylülde Google, Indiana'daki bir merkezi kaynak kullanımı ve çevresel etkiler nedeniyle iptal etti. Iowa ise olumlu yaklaşımıyla öne çıkıyor.

        SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

        • Ocak 2025'te ilk adım: NextEra, Nükleer Düzenleme Komisyonu'na (NRC) tesisi yeniden lisanslama için başvuru yaptı. Bu, yeniden başlatma sürecinin resmi başlangıcıydı.
        • Ağustos 2025'te ilerleme: Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC), NextEra'ya gerekli muafiyeti onayladı; bu, güneş enerjisi bağlantılarını nükleer yeniden başlatmayla birleştirmeyi sağladı ve 2029 sonuna kadar gecikme riskine karşı esneklik verdi.
        • 27 Ekim 2025'te resmi duyuru: Google ile 25 yıllık güç alım anlaşması imzalandı; tesis 2029 başlarında devreye girecek. NextEra, diğer paydaşların %30 hissesini satın alarak tam sahipliğe geçti. Yerel yetkililer (örneğin Iowa Senatörü Charlie McClintock) ve eyalet valisi destekliyor.
