Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'a rest!

"ICARDI İÇİN ÖNEMLİ TEKLİFLER ALDIM"

"Söylediklerimde saygısızlık yok. Galatasaray kaptanının sözleşmesinin sona ermeyeceğini tekrarlıyorum. Kulüp uygun gördüğü kararları alabilir, ancak onun kalibresindeki bir oyuncu uzun süre beklemede kalamaz. Hem Avrupa içinde hem de dışında önemli teklifler aldım. Galatasaray taraftarları Mauro'nun Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini biliyor, ancak burada bir adamın özel hayatını da etkileyen kararlar var."