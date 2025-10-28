Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunun ortaya çıktığının ve 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini kamuoyuyla paylaştı. Hacıosmanoğlu, "Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak, futbol ailesine düşen görev de güzide kulüplerimizin başkanları kendileriyle başlayıp, yönetim kurullarıyla, futbolcuları da dahil olmak üzere kendilerini kontrol edip kamuoyuyla bunları paylaşmalı" diyerek Türk futbolundaki temizlik operasyonunun fitilini ateşledi.

💥💥TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, gündemi sarsan açıklamalarının tamamı!💥💥

İŞTE RAKAMLARLA SKANDAL TABLO

- 371 bahis hesabı olan hakem

- 152 aktif bahis oynayan hakem

- 7 üst klasman hakemi

- 15 üst klasman yardımcı hakem

- 36 klasman hakemi

- 94 klasman yardımcı hakem

- 1 hakem tek başına 18.227 kez bahis oynadı.

- 10 hakem 10.000 üzerinde maça bahis oynadı.

- 42 hakem 1.000 üzerinde futbol maçına bahis oynadı.

- Bazı hakemler tek seferlik oynadı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bahis skandalıyla ilgili TFF'nin izleyeceği yol haritası da netleşmeye başladı. İlk etapta bahse karışan hakemler PFDK'ya sevk edilecek. Geniş bir hakem havuzu oluşturulup maçların oynanması sağlanacak. TFF 1. Lig ve 2. Lig'den hakemlerle Süper Lig desteklenecek. 14 yetenekli ve genç hakem sisteme dahil edilecek. Yeni yıldan itibaren başarılı olan yeni yüzler düdük çalacak.

YENİ MODEL EĞİTİM SİSTEMİ GELİYOR Öte yandan HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, dün yayınlanan Gündem programında konuyla ilgili olarak şu detayları paylaştı: 📺 HT Spor Gündem



YENİ MODEL EĞİTİM SİSTEMİ GELİYOR Öte yandan HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, dün yayınlanan Gündem programında konuyla ilgili olarak şu detayları paylaştı: "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Kim olursa olsun biz bu işin sonuna kadar gideceğiz, hazırlıklıyız' diyor. TFF, Yeditepe Üniversitesi'yle hakemlerin eğitilmesi ve daha iyi bir hale gelebilmesi için bir anlaşma imzalamış. Bu eğitimlerin içinde drama, liderliğe yönelik dersler ve kriz anının yönetimi gibi dersler var. Çok önemli bir eğitim anlaşması imzalanmış. Bu operasyonu yaparken, 'Futbol ne olacak?' kısmının da atlanmadığını TFF direkt birinci ağızdan bize iletti" CEVAP BEKLEYEN SORULAR - Tespit edilen hakemler kim? Nasıl bir yaptırım uygulanacak? - Hakemlerin bahis oynadığı maçlar tek tek açıklanacak mı? - Bu hakemlerin geçmişte görev aldığı karşılaşmalarla ilgili nasıl bir süreç işletilecek? - Bu hakemlerin bahis oynadığı maçlar şampiyonluğu belirleyen müsabakalar mı? - Kendi yönettiği maça bahis oynayan hakem var mı? - Bahis oynayan hakemler bu bahislerden dolayı ne kadar para kazanmışlar? - Kulüplerin geçmiş dönemde uğradıkları zarar nasıl giderilecek?

BAHİSÇİLER HUKUK KURULUNDA: 48 SAATTE AÇIKLANACAK Bahis oynadığı tespit edilen 152 hakem PFDK'ya sevk edilecek. Bu hakemlerin isimleri de burada kamuoyu ile paylaşılmış olacak. Ayrıca 6222 sayılı yasa kapsamında faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.



TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, "TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF'nin resmî internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak" derken, "Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?" sorusuna, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek" dedi. 3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN CEZASI TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi, futbolun içindeki kişilerin doğrudan ya da dolaylı biçimde bahis oynamasını yasaklıyor. Maddenin 2. fıkrasına göre bu yasağı ihlal eden kişiler, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti ile cezalandırılıyor. İlgili madde şöyle:

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. (2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'na göre 45 gün ve üzeri hak mahrumiyeti alan isimlerin hakemlik kariyeri sona erecek. ŞİKE SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ? Futbol Disiplin Talimatına göre; talimat kapsamındaki kişilerin doğrudan veya dolaylı bahis oynaması yasak. Aksine hareket edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılıyor. Hakem, kendi maçına oynadıysa, müsabaka sonucunu etkileme sınıfına girecek. Yani şike söz konusu olacak. GERİYE DÖNÜK EN AZ 5 SENE İNCELENİYOR TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün açıklamalar yaptı. 2025 yılı Nisan ayında bir kısım hakemin karıştığı belirtilen bahis oynama iddiası kapsamındaki soruşturmanın derinleşerek süreceği duyuruldu. Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "Bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasının ihbar niteliğinde kabul edildiği belirtilirken, "Bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir" denildi.

Soruşturma kapsamında detaylı raporlar alındığı vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı: "En az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait kayıtların analiz edilmesi için yoğun bir mesai gerekiyor. Ancak bu analizlerden sonra gerçek şüpheliler tespit edilebilir." OPERASYON NASIL BAŞLADI? Gazeteci Tahir Kum, gündem yaratan açıklamaları değerlendirdi. Peki; olay hangi maçla başladı? "Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor - Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık 1.5-2 yıl devam eden hadiseyle başladı. Kulüp başkanı, yönetici ve futbolculara çok ciddi cezalar verilmişti. Bunun üzerine kulüp başkanı, yönetici ve futbolcuların çoğunluğunun o karşılaşmayla ilgili yapılan incelemede yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı. Futbol ailesinde toplam 3 bin 700 kişiyle ilgili hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle ilgili bahis incelemesi yapıldı ve bunun ilk sonuçları geldi."



NELER YAŞANMIŞTI? TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'a kalma mücadelesi veren Ankaraspor ve kümede kalmaya çalışan Nazilli Belediyespor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Ankaraspor, 1. Lig'e yükselme play-off'larına katılabilmek için ligi ilk 6 sıra içerisinde bitirme mücadelesi veriyordu. Karşılaşma öncesinde 56 puanla 6. sırada bulunan Ankaraspor, ligin bitimine 1 hafta kala, en az 1 puan alması halinde bu hedefini garantilemiş olacaktı. Nazilli Belediyespor karşısında alınan 0-0 beraberlikle, yedinci sıradaki Karacabey Belediyespor ile arasındaki farkı 6 puanda tutan Ankaraspor, ilk 6'yı garantiledi. Nazilli Belediyespor ise, Ankaraspor ile oynayacağı maçtan önce 38 puanla küme düşme sınırının hemen üzerinde 15. sırada bulunuyordu. Aynı şekilde Nazilli'nin de en az 1 puanı hanesine yazdırması halinde, ligin son haftasında kümede kalmayı kesinleştirmiş olacaktı. Nitekim Ankaraspor ile oynanan maçın 0-0 sona ermesiyle puanını 39 yapan Nazilli Belediyespor, kümede kaldı ve Zonguldak Kömürspor 35 puanla küme düşen ekip oldu. İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ Öte yandan maçın istatistikleri dikkat çekti. İki takım da müsabakayı şut çekmeden tamamladı. Maçta sadece 2 korner atışı kullanıldı. Karşılaşmada sarı ve kırmızı kart çıkmazken, Ankaraspor maçı 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faulle tamamladı.