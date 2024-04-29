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        Haberler Spor Futbol Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında ilginç istatistik! - Futbol Haberleri

        Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında ilginç istatistik!

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ilginç istatistiklere sahne oldu. 90 dakika boyunca iki takım da şut çekmezken, müsabakanın ardından Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantiledi. Ankaraspor ise play-off'lara kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:49
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        2. Lig maçında sıra dışı istatistik!
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'a kalma mücadelesi veren Ankaraspor ve kümede kalmaya çalışan Nazilli Belediyespor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

        Ankaraspor, 1. Lig'e yükselme play-off'larına katılabilmek için ligi ilk 6 sıra içerisinde bitirme mücadelesi veriyordu. Karşılaşma öncesinde 56 puanla 6. sırada bulunan Ankaraspor, ligin bitimine 1 hafta kala, en az 1 puan alması halinde bu hedefini garantilemiş olacaktı.

        Nazilli Belediyespor karşısında alınan 0-0 beraberlikle, yedinci sıradaki Karacabey Belediyespor ile arasındaki farkı 6 puanda tutan Ankaraspor, ilk 6'yı garantiledi. Nazilli Belediyespor ise, Ankaraspor ile oynayacağı maçtan önce 38 puanla küme düşme sınırının hemen üzerinde 15. sırada bulunuyordu. Aynı şekilde Nazilli'nin de en az 1 puanı hanesine yazdırması halinde, ligin son haftasında kümede kalmayı kesinleştirmiş olacaktı.

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        Nitekim Ankaraspor ile oynanan maçın 0-0 sona ermesiyle puanını 39 yapan Nazilli Belediyespor, kümede kaldı ve Zonguldak Kömürspor 35 puanla küme düşen ekip oldu.

        İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKTİ

        Öte yandan maçın istatistikleri dikkat çekti. İki takım da müsabakayı şut çekmeden tamamladı. Maçta sadece 2 korner atışı kullanıldı.

        Karşılaşmada sarı ve kırmızı kart çıkmazken, Ankaraspor maçı 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faulle tamamladı.

        Teknik direktörlüğünü eski Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan'ın yaptığı Ankaraspor, ligin son haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Nazilli Belediyespor ise, haftayı BAY geçecek.

        CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZYILMAZ'DAN İNCELEME ÇAĞRISI

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz; TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Etimesgut Stadı'nda oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçının hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırı bir şekilde tamamlandığına dikkat çekti. 90 boyunca iki takımın şut bile çekmediğini ve müsabakanın 0-0 bittiğinin altını çizen Yavuzyılmaz, her iki takımın uzlaşarak sahaya çıktığını savundu.

        Yavuzyılmaz, "2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor - Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun takipçisi olacağım" ifadelerine yer verdi.

        Yaşanan tartışmalarda Ankaraspor'un play-off'u, Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmayı garantilediği; bu durumun Zonguldak Kömürspor'un TFF 3. Lig'e düşmesine sebep olduğuna da dikkat çekildi.

        2. LİG'DE GÖRÜNÜM

        TFF 2. Lig'de 37. hafta, bir maç dışında tamamlandı.

        KIRMIZI GRUP

        Kırmızı Grup'ta lider Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 80'e çıkararak zirvedeki yerini korudu. İkinci sıradaki GMG Kastamonuspor ise sahasında Isparta 32'yi 3-0 yendi ve puanını 77'ye yükseltti. Grupta İskenderunspor haftayı puansız kapatmasına rağmen Alagöz Holding Iğdır FK, Anagold 24Erzincanspor ve Menemen FK'nin ardından play-off vizesi alan 4. takım oldu.

        Kırmızı Grup'ta 38. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu zirvede bitirecek takım doğrudan Trendyol 1. Lig'e yükselecek. Grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak ekipler ise play-off oynama hakkı elde edecek. Uşakspor ve Denizlispor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta iki takım daha lige veda edecek.

        SONUÇLAR

        Düzce Cam Düzcespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-1

        Sarıyer-İskenderunspor: 3-0

        Denizlispor-Uşakspor: 4-1

        Menemen FK-Belediye Derincespor: 7-1

        Somaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

        Alagöz Holding Iğdır FK-Karaman FK: 7-1

        GMG Kastamonuspor-Isparta 32: 3-0

        İnegölspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1

        Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-0

        BEYAZ GRUP

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor, sahasında Adıyaman FK'yi 1-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 80'e çıkartan İstanbul temsilcisi, liderliğini sürdürdü. İkinci basamaktaki AcnTURK Sigorta Vanspor ise Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup ederek puanını 78'e yükseltti.

        Son hafta müsabakalarının ardından bu 2 takımdan biri normal sezonu lider bitirecek ve Trendyol 1. Lig bileti alacak. Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, 1461 Trabzon FK ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ardından play-off oynamaya hak kazanan 4. takım Ankaraspor oldu.

        Zonguldak Kömürspor ise Adıyaman FK, Bursaspor ve Kırşehir Futbol'dan sonra lige veda etti.

        Beyaz Grup'ta Diyarbekirspor-Bursaspor mücadelesi, 30 Nisan Salı günü oynanacak.

        SONUÇLAR

        Ankaraspor-Nazilli Belediyespor: 0-0

        Karacabey Belediyespor-Altınordu: 2-2

        Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2

        AcnTURK Sigorta Vanspor-Ankara Demirspor: 6-1

        Hes İlaç Afyonspor-Bucaspor 1928: 0-0

        Esenler Erokspor-Adıyaman FK: 1-0

        1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor: 2-0

        Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Futbol: 3-2

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