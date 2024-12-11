Fenerbahçe-Athletic Bilbao: 0-2 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında ağırladığı İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, baskılı başladığı mücadelede 5. dakikada yenik duruma düştü. Samet Akaydin'in kısa düşen geri pası sonrası gelişen Athletic atağında Inaki Williams topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

45. dakikada ise sağ kanattan gelen İspanyollar, Inaki Williams'ın dar açıdan kaydettiği şık golle 2-0'ı yakaladı. Inaki maçtaki ikinci golünü atarken, oyuncuyu karşılayan Mert Müldür pozisyon sırasında rakibinin önünü kapatmayarak büyük hata yaptı.

MERT MÜLDÜR KIZARDI

Mert Müldür, 69. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.

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Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 2-0 Athletic Bilbao üstünlüğüyle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, bu sonuçla 8 puanda kaldı.

Namağlup ünvanını sürdüren ve 5. galibiyetini elde eden Athletic ise puanını 16 yaparak play-off'a kalmayı garantiledi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son iki maçında Lyon ve Midtjylland ile karşılaşacak.