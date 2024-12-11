Kadıköy'de büyük üzüntü!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe, rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertli futbolcular ile taraftarlar, yenen gollerin ardından ve maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında Kadıköy'de Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.
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Sarı-lacivertliler bu sonuçla Avrupa Ligi'nde 2. mağlubiyetini alırken, 8 puanda kaldı.
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Yenen gollerin ardından ve maç sonu sarı-lacivertli taraftarlar ile futbolcular büyük üzüntü yaşadı.
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Sarı-lacivertliler bu sezon Trendyol Süper Lig'de 7 kez kalesini gole kapatırken, Avrupa kupalarında bu başarıyı sağlayamadı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano ve Lille ile oynadığı ikişer maçın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 maçın tamamında gol yedi.
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Bu karşılaşmaların tamamında kalede Dominik Livakovic yer alırken, bu maçlarda kalesinde en az 1 gol gördü.
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Fenerbahçe, bu organizasyonda rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.
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İşte Fenerbahçe-A.Bilbao maçından ekrana yansımayanlar:
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