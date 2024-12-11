Londra polisi Türk profesör Orhan Ekren için yardım istedi
Londra Metropolitan Polisi, 26 Kasım'da kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren'in bulunması için halktan destek talebinde bulundu
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Londra Polisinden yapılan açıklamada, 26 Kasım'da en son Camden Market bölgesindeki kanal kıyısındaki Camden Lock civarında görülen Ekren için endişelerin arttığı belirtildi.
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Ekren'in üzerinde koyu renk kıyafet ve siyah sırt çantası olduğu kaydedilen açıklamada, çantanın, Ekren kaybolduktan bir gün sonra kanal çevresinde bulunduğu ifade edildi.
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Polisin o akşam bölgede ya da kanaldaki teknelerde bulunan kişilerle konuşmak istediği belirtilen açıklamada, bilgi sahibi olanların 101'i aramaları istendi.
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FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Ekren'i görenlerin ise acil yardım hattı 999'u araması çağrısı yapılan açıklamada, Londra Metropolitan Polisinin sitesinde Ekren'in fotoğrafı ve kanal kıyısında bulunan çantanın fotoğraflarının yer verildiği bilgisi paylaşıldı.
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Kayıp Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, AA muhabirine, eşinin kişisel işleri için Londra'ya gittiğini, öğleden sonra ise kaybolduğu saatlere kadar Camden Lock bölgesindeki bir mekanda oturduğunu anlattı.
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Ekren, eşinin kaybolduğu bölgeden geçen kanalda iki kez arama yapıldığını ancak bir sonuca ulaşılamadığını da sözlerine ekledi.
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