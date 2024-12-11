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        Haberler Gündem Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi

        Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi

        Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin gündem olan davasından kısa süre MASAK, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında da inceleme başlatmıştı. Mal varlıklarına en konulan Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Davaya giren vergi denetim raporu ortaya çıktı, milyar liralık usulsüzlük tespit edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi...

        Giriş: 11.12.2024 - 18:45 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:45
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        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
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        Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra hakkındaki kara para aklama soruşturması dosyasına vergi denetim raporu girdi. Raporda, milyar liralık vergi usulsüzlüğü yapıldığı tespit edildi.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi eski futbolcu Gökhan Çıra hakkında "kara para aklama" soruşturması başlattı. Ciğerci’ye ait 4 kozmetik şirketini inceleyen bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. 2021-2023 yılları arasını kapsayan vergi denetim raporuna göre, Ciğerci’nin şirket hesaplarında vergi usulsüzlükleri vardı. Selin Ciğerci'ye ait 4 adet kozmetik şirketinin banka hesabında 3 milyar liraya yakın girdi-çıktı yapıldığı belirlendi. Ciğerci’nin hesaplarındaki işlemin boyutu da 2.6 milyar lira olarak tespit edildi.

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        "EN BÜYÜK KOZMETİK FİRMALARININ KARI YÜZDE 4, CİĞERCİ'NİN NEREDEYSE YÜZDE 50"

        İddiaya göre Ciğerci, satış gelirlerini yüksek gösteriyordu. Bu sayede yüksek karlılık oranı elde ediyordu. Rapora göre, piyasanın en büyük kozmetik firmalarının kar oranı yüzde 4 iken, Selin Ciğerci’nin piyasadaki kar oranı yüzde 50’ye yakındı. Ancak bu gelirin kaynağı henüz tespit edilemedi...

        YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KARARI

        Soruşturmada sadece Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra değil, aile üyelerinin de yer aldığı 9 şüpheli daha var. Savcılığın talebi üzerine, Ciğerci, Çıra ve şirketlerin fiilen müdürlüğünü yapan bir şüpheli hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

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        #Selin Ciğerci
        #Gökhan Çıra
        #haberler
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