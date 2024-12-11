Vik White, İstanbul'u tanıttı
ABD'li oyuncu ve dansçı Vik White, İstanbul seyahatini; "Türkiye, harika. Mutlaka gidin" şeklinde günlük olarak yayınladı
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'The Idea' adlı sinema filmiyle ünlenen ABD'li dansçı ve oyuncu Vik White, seyahat için geldiği İstanbul'u 'Bir İstanbul Masalı' olarak tanıttı.
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Gerçek adı Slavik Pustoytov olan Vik White, İstanbul'da kaldığı sürece içinde şehrin tarihi ve simgesel yerlerini gezdi.
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Galata Kulesi'ne hayran kaldı.
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Kapalıçarşı'da alışveriş yaptı.
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Beyoğlu'nu keşfe çıktı.
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Sevgilisi ve arkadaşlarıyla Boğaziçi'ni gezdi.
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Boğaziçi sahilini bisikletle keşfetti.
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Şehrin tarihi ve simgesel yapılarının önünde dans etti.
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İstanbul'da kaldığı sürece bol bol çay ve kahve içip, baklava yedi.
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Vik White, İstanbul ile ilgili gözlem ve duygularını şöyle dile getirdi;
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"İstanbul her açıdan güzeldi. Bisiklet kiralayıp gezdik. Tekneye bindik. Gezinin en önemli noktalarından biri tekneyi kendim kullanmamdı."
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"Galata Kulesi'nde keşfedilecek çok şey var."
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"Böyle yerler görmek, dansım için de çok ilham verici oluyor."
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"Türkiye, harika. Mutlaka gidin."
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