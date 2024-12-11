Kan şekerinizi dengede tutun, soğuk havaları yorgunluk olmadan geçirin: Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!

Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek ve enerji sağlamak için haftada iki kez somon, ton balığı veya uskumru gibi yağlı balıklar tüketmek önerilir. Balık tüketemeyenler ise ceviz, keten tohumu ve chia tohumu gibi bitkisel kaynaklardan faydalanabilir.