Bu belirtileri görmezden gelmeyin! Kolon kanserine karşı alınacak adımlar: Bilinçlenme ve erken tedavinin önemi!

Kolon kanseri, sindirilmiş yiyecekleri rektuma ve vücuttan dışarı taşıyan uzun bir tüp olan kalın bağırsakta (kolonda) başlar. Kolon kanseri genellikle bağırsak içindeki poliplerden gelişir. Bu polipler zamanla kanseröz tümörlere dönüşebilir. Ancak, erken tespit ve tedavi sayesinde kolon kanseri önlenebilir veya başka bölgelere yayılması önlenebilir.