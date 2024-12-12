Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
Trabzon'da, bir rezidansın 6'ncı katındaki dairede alacak nedeniyle çıkan kavgada 28 yaşındaki Bilal S. tarafından tabancayla vurulan 33 yaşındaki Ertuğrul Bakkaloğlu, hayatını kaybetti. Olay sonrası polisi arayıp ihbarda bulunan Bilal S., gözaltına alındı
Trabzon'da olay, dün saat 14.00 sıralarında Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta Bilal S.'ye (28) ait 6’ncı kattaki dairede meydana geldi.
ALACAK VERECEK TARTIŞMASI BAŞLADIHayatını kaybeden Ertuğrul Bakkaloğlu, 33 yaşındaydı.
DHA'daki habere göre aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Ertuğrul Bakkaloğlu (33) ve Bilal S. tartışmaya başladı.
SİLAHLA GÖĞSÜNDEN VURDU
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Bilal S., tabancayla Bakkaloğlu'nu göğsünden vurdu. Şüpheli Bilal S., polisi arayarak ihbarda bulundu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Bunun üzerine adrese sağlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bakkaloğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası Ertuğrul Bakkaloğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bilal S., gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.