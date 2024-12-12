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        Haberler Ekonomi Para Ekimde cari fazla verildi - Para Haberleri

        Beş ay üst üste cari fazla verildi

        TCMB verilerine göre ekim ayında 1.88 milyar dolar cari fazla verildi. Böylece 5 ay üst üste cari fazla kaydedilmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:58
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        Beş ay üst üste cari fazla verildi
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        Merkez Bankası ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre ekim ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla kaydetti.

        Böylece haziran ayından bu yana 5 ay üst üste cari fazla verilmiş oldu.

        Aylara göre cari işlemler hesabı:

        Ay Cari açık/fazla (milyon $)
        2023-10 19
        2023-11 -2.624
        2023-12 -1.766
        2024-01 -2.324
        2024-02 -3.372
        2024-03 -3.969
        2024-04 -4.859
        2024-05 -645
        2024-06 780
        2024-07 1.398
        2024-08 4.805
        2024-09 3.011
        2024-10 1.880

        Yıllıklandırılmış olarak bakıldığında eylül ayındaki 9 milyar 546 milyon dolarlık cari açık ekimde 7 milyar 685 milyon dolara geriledi.

        TCMB verilerine göre ekim ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 7 milyar 163 milyon dolar fazla verdi.

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        3.5 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET AÇIĞI

        Söz konusu ayda ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 542 milyon dolar olurken hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 450 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 5 milyar 116 milyon doları buldu.

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        REZERVLERDE 4.9 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

        Ekim ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 204 milyon dolar olurken portföy yatırımlarında 587 milyon dolar tutarında net giriş kaydedildi. Yabancılar hisse senedi piyasasında 642 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 978 milyon dolarlık net alım yaptı.

        Resmi rezervlerde bu ay ekimde 4 milyar 861 milyon dolarlık net artış yaşandı.

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