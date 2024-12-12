Birinci, Kolombiya'dan bir et yemeği olan lechona oldu. Listede Türkiye'den de lezzetler vardı. Kibrit inceliğinde kızartılmış patateslerin üzerine bonfile etin konulduğu, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla birlikte servis edilen çökertme kebabı 7. sırada yer aldı.