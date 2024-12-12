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        Haberler Yaşam Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler! 7 lezzetimiz listede...

        Dünyanın en iyi 100 yemeği seçildi

        Taste Atlas, dünyanın en çok beğenilen 100 yemeğini seçti. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listenin birincisi Kolombiya'dan lechona oldu. Çökertme kebabı ise 7. sırada yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 10:32 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:32
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        • 1

          Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak 2024 yılının en iyi 100 lezzetini açıkladı.

        • 2

          Birinci, Kolombiya'dan bir et yemeği olan lechona oldu. Listede Türkiye'den de lezzetler vardı. Kibrit inceliğinde kızartılmış patateslerin üzerine bonfile etin konulduğu, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla birlikte servis edilen çökertme kebabı 7. sırada yer aldı.

        • 3

          Cağ adı verilen şişler kullanılarak servis edilen, Erzurum'un meşhur cağ kebabı 9. sırada kendine yer buldu.

        • 4

          Bursa'nın ünlü İskender kebabı listeye 26. sıradan girdi.

        • 5

          Kuzu şiş, 28. oldu.

        • 6

          Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde Adana kebap 47. sırada yer aldı.

        • 7

          Süt, tereyağı ve unla püre haline getirilen közlenmiş patlıcanın üzerine et konularak servis edilen hünkar beğendi 51. seçildi.

        • 8

          Adapazarı'nın meşhur ıslama köftesi ise listenin 59. lezzeti oldu.

        • 9

          Taste Atlas, kullanıcı oyları ve eleştirmenlerin verdiği puanları göz önünde tutarak 2024'ün en iyi mutfaklarını da açıkladı. Yunan mutfağının İtalyan mutfağını geçerek 1. sırada yer aldığı listede, Türk mutfağının 6. sırada olması sosyal medyada tepki gördü.

        • 10

          Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinin ilk 10'u şu şekilde:

          1- Kolombiya, lechona

        • 11

          2- İtalya, Napoli pizzası

        • 12

          3- Brezilya, picanha

        • 13

          4- Cezayir, rechta

        • 14

          5- Tayland, phanaeng curry

        • 15

          6- Arjantin, asado

        • 16

          7- Türkiye, çökertme kebabı

        • 17

          8- Endonezya, rawon

        • 18

          9- Türkiye, cağ kebabı

        • 19

          10- Etiyopya, tibs

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