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        Haberler Dünya İsrail tankları Suriye'de ilerliyor | Dış Haberler

        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor

        İsrail, Suriye'de 61 yıllık Baas 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelindeki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde İsrail'in Suriye sınırındaki tampon bölgede bulunan Kuneytra beldesini işgal ettiği ifade edildi. İsrail ordusuna ait askeri araçların Suriye'ye ait topraklardaki hareketliliği görüldü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 07:36 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:19
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        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
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        İsrail, Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmeye devam ediyor. İsrail, rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başladığını duyurduktan sonra 10 Aralık günü Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları İsrail güçlerinin Şam'a 25 kilometre kadar yaklaştığını öne sürmüştü.

        ASKERİ ARAÇLARIN HAREKETLİLİĞİ GÖRÜLDÜ

        8 Aralık'ta Esad rejiminin çökmesinin ardından bu yana Suriye genelindeki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlemeyi sürdüren İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde, Suriye sınırındaki tampon bölgede bulunan Kuneytra beldesini işgal etti. İsrail ordusuna ait askeri araçların Suriye’ye ait topraklardaki haraketliliği kaydedildi.

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        480 HEDEFE SALDIRI

        İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, son iki günde ülke genelinde yaklaşık 480 saldırı gerçekleştirdiğini ve Suriye'nin stratejik silah depolarının çoğunu vurduğunu açıkladı.

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        İsrail güçleri dün akşam saatlerinde, Suriye sınırındaki tampon bölgede bulunan Kuneytra beldesini işgal etti. İsrail ordusuna ait askeri araçların Suriye’ye ait topraklardaki haraketliliği kaydedildi.

        SAVUNMA BAKANI: BÜYÜK BİR BAŞARI

        İsrail Savunma Bakanı Ysrael Katz ise bu operasyonu "büyük bir başarı" olarak nitelendirdi.

        İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen 480 saldırının yaklaşık 350'inin, Şam, Humus, Tartus, Lazkiye ve Palmira'daki havaalanlarını, uçaksavar bataryalarını, füzeleri, insansız hava araçlarını, savaş uçaklarını, tankları ve silah üretim tesislerini hedef alan insanlı uçak saldırıları olduğu belirtildi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir gün önceki gün yaptığı açıklamada Beşar Esad rejiminin çöküşünü "yeni ve dramatik bir bölüm" olarak nitelendirmişti. Netanyahu uzun süredir düzenlediği ilk basın toplantısında, "Suriye rejiminin çöküşü, Hamas, Hizbullah ve İran'a vurduğumuz darbelerin doğrudan bir sonucudur." demişti.

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        İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

        Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

        Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

        Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

        İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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        #israil
        #Suriye
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