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        Haberler Dünya İsrail Ordu muhabirinden itiraf | Dış Haberler

        İsrail ordu muhabiri: İsrail Ordusu Suriye'de kalıcı olmak için hazırlık yapıyor

        Suriye'deki geçiş sürecinde oluşan güç boşluğundan faydalanan İsrail askerleri Suriye içinde ilerlemeye devam ediyor. Kuneytra'yı ele geçiren İsrail askerleri ele geçirdikleri yerlerde kalıcı olmak adına hendek ve siper kazıyor. İsrail Ordu muhabirinin aktardığı bilgilere göre İsrail'in Suriye'deki varlığı uzayabilir ve genişletilebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 00:11 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:25
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        İsrail Ordu muhabirinden itiraf
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        Suriye'de yaşanan devrim sonrası oluşan güç boşluğundan istifade eden İsrail birlikleri önce Hemron Dağı'nı daha sonra Kuneytra ilini ele geçirmiş ve Şam kırsalının bazı bölgelerinde ilerleme kaydetmişti.

        Yaşananlara ilk net görüntüler İsrail Ordu Muhabiri tarafından servis edildi. İsrail Ordu Muhabiri, İsrail askerlerinin hiçbir mukavemetle karşılaşmadan Suriye sınırından içeri girdiğini ve kontrol noktalarını ele geçirdiğini bildirdi.

        Muhabir, İsrail Ordusunun bölgeye lojistik merkezler kurmaya başladığını ve kalıcı olmak adına yapılar inşa etmeye başladığını dile getirdi. Ayrıca İsrail Ordusu tarafından elektrik, su ve benzeri ihtiyaçlar için de kompleksler oluşturuluyor. Muhabir, İsrail Ordusu bölgede uzun süre kalıcı olmak için daha fazla hazırlık yapıyor diyerek İsrail'in işgal konusunda kararlı olduğunu itiraf etmiş oldu.

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        Muhabir son olarak "Burada gelişmelerin nasıl süreceğini bilemiyoruz. İsrail Ordusu belki de burada kalıcı olmak zorunda kalacak" diyerek İsrail'in Suriye'de ele geçirdiği toprakları iade etmesinin zor olduğunu da ifade etmiş oldu.

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