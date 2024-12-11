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        Haberler Ekonomi Teknoloji Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Teknoloji Haberleri

        Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

        Dünyanın en zengin insanı olan Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın Donald Trump'a verdiği desteğin ardından, Tesla hisse fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 23:28 Güncelleme: 11.12.2024 - 23:28
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        Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
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        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

        Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 419,8 dolara yükseldi.

        Böylece şirketin hisse fiyatı, 3 Kasım 2021'de kaydettiği 414,5 dolarlık zirvenin üzerine çıktı.

        Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1,3 trilyon dolara ulaştı.

        NET SERVETİ 370 MİLYAR DOLARI AŞTI

        Dünyanın en zengin insanı olan Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın net serveti de 370 milyar doları aştı.

        Tesla hisseleri, Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçmişti.

        Trump'ın seçim zaferinden bu yana Tesla'nın hisseleri yüzde 66'nın üzerinde değer kazanmıştı.

        ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yöneteceğini açıklaması da Tesla hisselerinin yönü üzerinde etkili olmuştu.

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