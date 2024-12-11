Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor | Dış Haberler

        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla silah yardımında bulunarak provokasyonlarına devam ettiğini ve gerilimi giderek arttırdığını ifade etti. Zaharova, atılan adımların sonuçlarının iyi hesap edilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 19:42 Güncelleme: 11.12.2024 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya-Ukrayna Savaşı balistik ve uzun menzilli füzelerin kullanımıyla yeni bir evreye girerken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan önemli bir açıklama geldi. Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya silah desteğini sürdürerek provokasyona devam ettiğini ve gerilimi artırdığını belirtti.

        Zaharova, "ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi savaşı uzatarak Ukraynalı kuklalarının acısını artırıyor." dedi.

        Zaharova açıklamasının devamında Ukrayna devlet yetkililerini Nazi olarak adlandırdı ve Ukrayna'nın Rus sivilleri öldürmekle suçladı. Barışın Ukrayna'nın zihninde olmadığını ve savaş odaklı bir politika güdüldüğünü iddia ederek "Eğer ABD savaşı bitirmek istiyorsa Ukraynalı kuklalarına bulundukları mevkilerden çekilmelerini emretsin." dedi.

        REKLAM

        "SURİYE'DEKİ DURUMDAN ABD SORUMLU"

        Maria Zaharova, Suriye'de yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Zaharova, "ABD yaşanan durumun Suriye'nin sosyoekonomik durumu ile ilişkili olduğunu söylüyor ancak Suriye'ye yıllardır ekonomik yaptırım uygulayan da kendileridir." diyerek Suriye'de yaşanan kaostan ABD'yi sorumlu tuttu.

        İsrail'in Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasını ihlali ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Zaharova, bu tarz adımların Suriye'yi daha da istikrarsızlaştıracağını ve durumu daha da vahim bir hâle getireceğini belirterek İsrail'e karşı tavır aldı.

        GÜNEY KORE'DE YENİ BİR NATO KURULMAK İSTENİYOR

        Zaharova Güney Kore'de yaşanan sıkıyönetim krizine de değindi. Güney Kore'de yaşanan krizin, ABD tarafından suistimal edileceğini iddia eden Zaharova ABD'nin Asya Pasifik'te yeni bir NATO oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!
        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!
        Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok
        Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Habertürk Anasayfa