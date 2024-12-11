Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor

Rusya-Ukrayna Savaşı balistik ve uzun menzilli füzelerin kullanımıyla yeni bir evreye girerken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan önemli bir açıklama geldi. Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya silah desteğini sürdürerek provokasyona devam ettiğini ve gerilimi artırdığını belirtti.

Zaharova, "ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi savaşı uzatarak Ukraynalı kuklalarının acısını artırıyor." dedi.

Zaharova açıklamasının devamında Ukrayna devlet yetkililerini Nazi olarak adlandırdı ve Ukrayna'nın Rus sivilleri öldürmekle suçladı. Barışın Ukrayna'nın zihninde olmadığını ve savaş odaklı bir politika güdüldüğünü iddia ederek "Eğer ABD savaşı bitirmek istiyorsa Ukraynalı kuklalarına bulundukları mevkilerden çekilmelerini emretsin." dedi.

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💬 #Zakharova: Peace is not among the Kiev regime's priorities, hence its war-focused mindset.



Had Washington really wanted to put an end to this conflict, it would have immediately ordered its puppets in Kiev to withdraw the Ukrainian armed forces from their current positions. pic.twitter.com/NvKMsa4g2t — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 11, 2024

"SURİYE'DEKİ DURUMDAN ABD SORUMLU"

Maria Zaharova, Suriye'de yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Zaharova, "ABD yaşanan durumun Suriye'nin sosyoekonomik durumu ile ilişkili olduğunu söylüyor ancak Suriye'ye yıllardır ekonomik yaptırım uygulayan da kendileridir." diyerek Suriye'de yaşanan kaostan ABD'yi sorumlu tuttu.