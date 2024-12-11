Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi. Savaş'ın, sosyal medyada CHP ile ilgili paylaşımı nedeniyle ihraç edildiği öğrenildi.

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Lütfü Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.