12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre yarın, Doğu ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. İşte, "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan kentlerimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
RİZE VE ARTVİN'DE KUVVETLİ SAĞANAK
AA'da yer alan habere göre Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanağın yanı sıra 1200 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ'E YAĞIŞ UYARISI
Batı Karadeniz'de beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve yer yer sağanak yağış öngörülüyor.
AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK
Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar bekleniyor. Kuvvetli yağışların perşembe günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtiliyor.
12 KENT İÇİN "SARI" ALARM
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz ise şöyle: Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.
Yağışların, kıyı kesimlerde sel, su baskını, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, gelişebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.