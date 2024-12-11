Cimbom'dan yerli operasyonu
Galatasaray'da yerli oyuncuların sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor… Metehan Baltacı'yla nikah tazeleyen sarı-kırmızılılar Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'la da büyük ölçüde anlaştı. Cimbom, Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'la da nikah tazelemek istiyor
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Galatasaray son iki yılda şampiyonluğa ulaşırken büyük katkı sağlayan yerli çekirdeğini korumak istiyor.
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Altyapıdan yetişen Metehan Baltacı’yla sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar hem mukavele uzattı hem de genç futbolcunun maaşına zam yaptı.
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Bir süredir Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan’la sözleşme yenilemek için görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar mutlu sona da çok yaklaştı.
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Kaan Ayhan’la iki yıllık prensip anlaşması sağlandı.
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Abdülkerim Bardakcı’yla da nikah tazelemek için yapılan görüşmelerde iş artık imzaya kaldı.
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Galatasaray yönetimi Berkan Kutlu’yla da masaya oturmak ve sözleşmesini yenileme niyetinde.
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Bu sezon az forma şansı bulan 26 yaşındaki futbolcuya İtalyan kulüplerinden de ilgi bulunuyor.
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Düzenli forma giymek isteyen Berkan Kutlu sarı-kırmızılıların teklifini henüz kabul etmese de sıcak bakıyor.
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Sarı-kırmızılılar geçen sezonun yıldızı Barış Alper Yılmaz ve bu sezonun çıkış yapan ismi Yunus Akgün’ün mukavelelerinde de revize planlıyor.
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Barış Alper Yılmaz’ın maaşının 1.8 milyon Euro’ya civarına denk gelen 65 milyon TL seviyesine çekmeyi planlıyor.
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16 milyon liralık yıllık ücreti bulunan Yunus Akgün’ün maaşının da 1.2 milyon Euro seviyesine denk gelen 45-50 milyon lira arasına çekilmesi düşünülüyor.
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Galatasaray yönetimi ilerleyen günlerde oyuncuların temsilcileriyle bir araya gelerek imzaları attırmayı planlıyor.
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