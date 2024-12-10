Malmö maçında Okan Buruk'un eli daraldı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olacak Galatasaray'da sakatlıklar ve eksikler Okan Buruk'un seçeneklerini epeyi daralttı. Sarı-kırmızılıların savunma hattında sağ bekte Elias Jelert sol bekte ise Berkan Kutlu'nun görev yapması bekleniyor.
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Ligde Fenerbahçe’yle arasındaki puan farkını 6’ya yükselten Galatasaray’da Avrupa mesaisi başladı.
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Sarı-kırmızılılar Sivas dönüşü ara vermeden Malmö hazırlıklarına başladı.
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Sivasspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular dünü rejenerasyon yaparak geçirirken hazırlıklar bugün de devam etti.
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Malmö mücadelesi öncesinde eksik listesinin kabarık olması Okan Buruk ve kurmaylarını düşündürüyor.
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Bir süredir sakat olan Abdülkerim Bardakcı sabah saatlerinde yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
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Okan Buruk’un Abdülkerim’i yüzde 100 olmadan sahaya atmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Milli savunmacının geri dönüşü için hedeflenen müsabaka ise Trabzonspor karşılaşması olacak.
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Geçen hafta içinde saha çalışmalarına başlayan Ismail Jakobs’un ise Malmö maçında kadroda yer alması bekleniyor.
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Sık sakatlanan Senegalli sol bek de hazır olmadan riske edilmek istenmiyor.
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Sivas deplasmanında sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın yerine sağ açıkta Hakim Ziyech’in görev yapması bekleniyor.
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Yine Sivasspor müsabakasında sakatlanan Victor Osimhen de İsveç’te riske edilmeyecek.
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Nijeryalı golcünün yokluğunda ileri uçta Michy Batshuayi görev yapacak.
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Sarı-kırmızılıların savunma hattında sağ bekte Elias Jelert sol bekte ise Berkan Kutlu’nun görev yapması bekleniyor.
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