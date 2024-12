İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'den geri dönüşlerin artmasına dikkat çekerek, “Bizim sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık" dedi.

Bakan Yerlikaya, “Geçici koruma altındaki Suriyelilerde bir heyecan, coşku var. Suriye’deki son duruma bakıyorlar. Suriye’de hükümet kuruluyor. Şu an her şey yeni. Gözlemliyoruz biz de. Çarşamba günü Suriyeli STK’lar ve Suriyelilere destek olan STK’lar ile görüşeceğiz. 2024 yılında ortalama aylık 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu.” diye konuştu.

Günlük 300-350 civarında dönüş olduğunu ve bu sayının 1,5 - 2 katına çıktığını belirten Yerlikaya, “Bizim sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık. 2016 yılından şu ana kadar 737 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, ülkelerine geri döndü. Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak biliyorsunuz adres güncellemelerini yaptık. Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin. Hepsinin adres güncellemeleri yapıldı.” dedi.

“GERİ DÖNÜŞLERLERLE İLGİLİ ÇALIŞMAYI BASIN TOPLANTISI İLE AÇIKLAYACAĞIZ “

Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler ile ilgili nasıl bir çalışma yürütüldüğünü basın toplantısıyla kamuoyuna paylaşacaklarını kaydeden Yerlikaya, “Suriye’de yaşananları an be an takip ediyoruz. 13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz. Geçici koruma altında bulunan 1 milyon 247 bin 432 Halepli var. Daha önce de açıklamıştım. Biz göç yönetimi ile ilgili bütün bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yine paylaşmaya devam edeceğiz. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Merak etmeyin. Sadece İçişleri Bakanlığı olarak değil, diğer bakanlıklarımız ile de koordine olarak çalışıyoruz. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü kolaylaştırıcı neler yapabileceğimizin üzerinde çalışıyoruz. Bunları da zamanı gelince açıklayacağız.” şeklinde konuştu.