ChatGPT'nin önerdiği diyet listeleri ne kadar sağlıklı? Uzmanlar uyarıyor

Hangi uygulamalara para harcıyoruz?

Dünyamız her geçen gün giderek daha da dijitalleşirken, biz de global çapta kullanıcıların 2023 yılında hangi tür uygulamalara para harcadığını inceledik. Dijital eğlence (Film - Dizi), tanışma uygulamaları ve kısa video platformları gibi kategoriler, kullanıcıların en çok harcama yaptığı alanlar arasında yer aldığı görülürken, iş yazılımları ve dil öğrenme uygulamalarına olan ilgi de artıyor... Bu da kullanıcıların kendilerini geliştirmeye ve iş hayatında daha başarılı olmaya önem verdiğini gösteriyor. Elbette burada yapay zekanın gelişimi ile fırsat yakalayan büyük dil modellerinin payını da atlamamak gerekiyor. Bütün bunlara rağmen tanışma uygulamalarının yükselişi önlenemez bir gerçek olarak da göze çarpıyor. Örneğin SensorTower'ın verilerine göre Tinder, uygulama içinde 1 milyar dolar harcama yapılan ilk oyun olmayan uygulama olarak da tarihe geçmiş durumda...