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ChatGPT'nin önerdiği diyet listeleri ne kadar sağlıklı? Uzmanlar uyarıyor

Yapay zeka destekli diyet listeleri ne kadar güvenilir? Uzmanlar, sağlıklı kilo kaybı için yapay zeka uygulamalarının risklerini ve bireye özgü beslenmenin önemini vurguluyor. Diyetin kişinin parmak izi gibi olduğunu belirten beslenme ve diyet uzmanları, bu tür listelerin bireye özel olarak hazırlandığını ve kısa vadeli çözümler yerine sürdürülebilir yaklaşımları benimsemek gerektiğine dikkat çekiyor

Giriş: 10.12.2024 - 07:30 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:19
Demet Demirkır
Haberler Stil ChatGPT'nin önerdiği diyet listeleri ne kadar sağlıklı? Uzmanlar uyarıyor - Haberler

Son günlerde kilo vermek isteyen kişiler, ChatGPT gibi yapay zeka tabanlı sohbet robotlarına boy, kilo ve hedeflerini yazarak kendilerine özel diyet listeleri hazırlatıyor. Kimi, sağlıklı beslenme adına bu teknolojilere sarılırken; kimi ise hızla sonuç almak için riskleri göz ardı ediyor. Peki, yapay zekadan alınan bu öneriler ne kadar güvenilir? Uzmanlar, bu popüler yaklaşımın perde arkasındaki risklere dikkat çekti.

"YAPAY ZEKA YANLIŞ YÖNLENDİREBİLİR"

Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ayhan Dağ, yapay zeka (YZ) tabanlı uygulamaların büyük veri setleriyle çalışan sistemler olduğunu belirterek, "Yapay zekanın doğru tahminlerde bulunabilmesi için çok miktarda doğru veriyle eğitilmesi gerekiyor. Sistemde bulunan bilgileri kullanarak bir algoritma oluşturuyor. Çıktının doğruluğu bilgilerin doğruluğuyla ilişkilidir. Dolayısıyla bilgi doğru değilse, çıktı da doğru olmayacaktır" diyor.

Doç. Dr. Dağ, internetteki bilgilerin güvenilirlik durumu dikkate alındığında, YZ’dan yardım alarak zayıflamanın sağlıklı bir yöntem olmayacağının açık olduğunu dile getirdi.

"DİYET PARMAK İZİ GİBİDİR"

"Diyet, kişinin parmak izi gibidir ve tamamen kişiye özeldir" ifadelerini kullanan Doç. Dr. Dağ, "Hepimizin aynı besin öğelerine gereksinimimiz vardır; ancak farklı miktarlarda. Bunu belirleyen faktörler ise yaş, cinsiyet, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, fiziksel aktivite ve bir hastalığın olup olmadığıdır. Bu nedenle yapay zekadan destek alarak zayıflama ya da bir hastalık için diyet tedavisi uygulamak sağlık sorunlarına neden olabilir" diyor.

CHATGPT'YE SORDUK: KARIN YAĞLARIMDAN NASIL KURTULABİLİRİM?

Doç. Dr. Dağ, "Karın bölgesi yağlarımdan kurtulmak için ne yapmalıyım sorusunu soran kişilere ChatGPT, sözü geçen gereksinimleri etkileyen faktörlerden hiçbirini dikkate almadan, bir hastalığınız olup olmadığından bihaber genel geçer ifadelerle önerilerde bulunur" ifadelerini kullanıyor.

Peki, sahiden ChatGPT'ye karın yağlarımı nasıl eritebilirim diye sorduğumuzda, nasıl bir cevap alıyoruz?

ChatGPT, karın yağlarından kurtulmak için en etkili yolun, dengeli bir diyetle düzenli egzersizi birleştirmek olduğunu savunuyor ve bu sürecin tamamen kişisel bir plan gerektirdiğinin altını çiziyor. Ancak önerilerde bulunmayı da ihmal etmiyor:

ChatGPT genel olarak şu tavsiyelerde bulunuyor:

Beslenme Düzeni:

* Şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak protein, sağlıklı yağlar ve lif içeriği yüksek besinlere odaklanın.

* Öğünlerinizi düzenli tutun ve kalori dengesine dikkat edin.

* Tuz ve hazır sos tüketimini azaltarak su tutulumunu önleyin.

Egzersiz:

* Kardiyo (yürüyüş, koşu, bisiklet) ve güç antrenmanlarını birleştirin.

* Karın bölgesini çalıştıran plank gibi core egzersizleriyle kaslarınızı güçlendirin.

Stres Yönetimi:

* Yüksek stres kortizol hormonunu artırabilir ve bu da karın yağlarının birikmesine neden olabilir.

Yoga, meditasyon veya nefes egzersizleri gibi yöntemleri deneyebilirsiniz.

Uyku:

* Yeterince uyumak metabolizmanızın sağlıklı çalışması için önemlidir. Günde 7-8 saat uyumayı hedefleyin. Ancak en önemlisi, bir uzmana danışarak (diyetisyen veya spor eğitmeni) size özel bir plan oluşturulmasıdır. Çünkü vücut tipiniz, sağlık geçmişiniz ve hedefleriniz bu süreçte belirleyici olacaktır.

ChatGPT genelgeçer önerilerde bulunuyor; ancak biraz daha ısrar edildiğinde kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğünlere kadar kapsamlı bir diyet listesi sunuyor.

DİKKAT SAĞLIĞINIZI BİLE KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Doç. Dr. Dağ, "Bu öneriler kişiler için uygun mudur? Bunu bilmeden bu önerilerin uygulamaya başlanması bireylerin sağlığını kaybetmesine kadar gidebilecek bir sürecin başlangıcı olabilir" diyor.

Sağlıklı beslenme ve kilo kaybını teşvik eden yapay zeka sohbet robotlarıyla ilgili yapılan çalışmalara da dikkat çeken Doç. Dr. Dağ, yapay zekanın beslenme önerileri sunarken eğitimli bir diyetisyenin bireysel ihtiyaçlara göre verdiği ayrıntılı ve doğru yönlendirmeleri yapamadığını dile getiriyor. Dağ, "Bu uygulamalar, eksik veriler nedeniyle bireylerin sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir" diyor.

"ÖNCEKİ YILLARDA GAZETE KÖŞELERİNDEN KESİLEN LİSTELERDEN ÇOK FARKLI DEĞİL"

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, "Obezite basitçe: ‘Daha az ye, daha çok hareket et’ yaklaşımıyla tedavi edilebilecek bir hastalık değil. Obezite, genetik, çevresel, tıbbi birçok nedene bağlı ortaya çıkan karmaşık ve tekrarlayıcı bir hastalık. Bu nedenle de ağırlık kaybına yönelik uygulanacak tüm müdahalelerin altta yatan nedenleri de değerlendirmesi gerekiyor. Günümüzde yapay zeka destekleri uygulamalardan edinilen diyet listeleri önceki yıllarda internet arama motorlarından bulunan veya gazete köşelerinden kesilen listelerden çok farklı değil" diyor.

"TÜM ENGELLERİN TANIMLANMASI GEREKİR"

Bireyin tüm tıbbi geçmişini, aile öyküsünü, hasta öyküsünü detaylıca değerlendirmek gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Bakır, "Zayıflama sürecinde de hasta takibine yer verilmeli. Bireyin tıbbi geçmişi, planlanacak beslenme tedavisinin en önemli bileşenlerinden biridir. Bununla birlikte besine erişimi, hazırlama şekli, besin ve beslenme bilgisi, sosyal ve ekonomik faktörler, sürece bağlılığı gibi olası tüm engellerin tanımlanması gerekir" ifadelerini kullanıyor.

Doç. Dr. Bakır, beslenme planının yaş, cinsiyet ve mutlaka kişinin tıbbi durumuna özgü olarak hazırlanması ve bununla birlikte günlük rutinler, ekonomik ve sosyal durumun da dikkate alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Diyetisyeninizle kuracağınız iletişim, düzenli görüşme, besin tüketim kayıtlarınız, davranış değişikliklerinizin takibi ve tekrarlayan beslenme eğitimleri sürdürülebilir ve kalıcı çözümler sağlayacaktır" diyor.

"KISA VADELİ ÇÖZÜMLER BAŞARI ANLAMINA GELMEZ"

Altta yatan neden ve süreçte ortaya çıkan engeller tanımlanmadığında sürdürülebilir bir yaklaşım ve başarı beklemenin mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Doç. Dr. Bakır, sözlerine şöyle devam ediyor: "Ağırlık kaybında odaklanmamız gereken sonuç değil, süreçtir. Sonuca odaklanarak bireye özgü olmayan yaklaşımlarda verilen ağırlığın geri kazanıldığını biliyoruz. Kısa vadeli çözümler başarı anlamına gelmemektedir. Yapay zekanın mesleklerimizi elimizden alacağını değil, doğru kullandığımızda işimizi kolaylaştıracak ve hem bize hem de tedavilerimize fayda sağlayacak bir teknoloji olduğunu düşünüyorum."

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Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
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Yapay zeka destekli diyet listeleri ne kadar güvenilir? Uzmanlar, sağlıklı kilo kaybı için yapay zeka uygulamalarının risklerini ve bireye özgü beslenmenin önemini vurguluyor. Diyetin kişinin parmak izi gibi olduğunu belirten beslenme ve diyet uzmanları, bu tür listelerin bireye özel olarak hazırlandığını ve kısa vadeli çözümler yerine sürdürülebilir yaklaşımları benimsemek gerektiğine dikkat çekiyor
10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
Görsellerdeki ince detayları fark etmek, dikkat yeteneğinizi ve gözlem gücünüzü test etmenin eğlenceli bir yolu! Siz de zekânızı sınayarak birbirinden karmaşık 10 görseldeki mantık hatalarını keşfetmeye hazır mısınız? Dikkatinizi toplayın, her bir hatayı bulmak için gözlerinizi dört açın!
Hangi uygulamalara para harcıyoruz?
Dünyamız her geçen gün giderek daha da dijitalleşirken, biz de global çapta kullanıcıların 2023 yılında hangi tür uygulamalara para harcadığını inceledik. Dijital eğlence (Film - Dizi), tanışma uygulamaları ve kısa video platformları gibi kategoriler, kullanıcıların en çok harcama yaptığı alanlar arasında yer aldığı görülürken, iş yazılımları ve dil öğrenme uygulamalarına olan ilgi de artıyor... Bu da kullanıcıların kendilerini geliştirmeye ve iş hayatında daha başarılı olmaya önem verdiğini gösteriyor. Elbette burada yapay zekanın gelişimi ile fırsat yakalayan büyük dil modellerinin payını da atlamamak gerekiyor. Bütün bunlara rağmen tanışma uygulamalarının yükselişi önlenemez bir gerçek olarak da göze çarpıyor. Örneğin SensorTower'ın verilerine göre Tinder, uygulama içinde 1 milyar dolar harcama yapılan ilk oyun olmayan uygulama olarak da tarihe geçmiş durumda...
F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
Fenerbahçe, Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası hakemle ve Rey Manaj'la ilgili açıklama yapan G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e tepki göstererek, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
YPG Münbiç'ten çekilecek
Muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre YPG Terör Örgütü, kuşatma altında bulunan Münbiç'ten çekilecek. Çekilme, anlaşma ile ve güvenli bir şekilde olacak.
Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad döneminin yıkılmasının ardından ülkede kurulacak olan geçici hükümette yer alacak isimler şekillenmeye başlıyor. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...
"Milletimizin başı sağ olsun"
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen askeri helikopterde 6 askerimiz şehit oldu. Ünlüler, üzüntülerini dile getirdi
Nerede kaldı FAIR-PLAY?
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın 2-2 berabere kaldığı maça Trabzonspor lehine verilen skandal penaltı kararı damga vurdu. Enis Destan'ın 'oscarlık oyunculara taş çıkartan' hareketi futbolseverler tarafından da yoğun şekilde eleştirildi. Kasımpaşa ise mücadeleden sonra bir açıklama yaparak konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtti. Türk futbolunda ise FAIR-PLAY konusu bir kez daha gündeme gelirken, akıllara 2015 tarihinde Kasımpaşa'nın Konyaspor mücadelesinde yaptığı centilmence hareket geldi
Rötar yapan havayolu şirketleri yolcuya tazminat ödeyecek
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte yaptığı değişiklikle birlikte rötar yapan havayolu şirketleri yolcularına tazminat ödeyecek
Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
Galatasaray, Osimhen'in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama, Barış Alper Yılmaz'ın ise sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.
Çayırhan'da doğrular ve yalanlar