Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!

İstanbul'da dehşete düşüren olay, 9 Kasım'da Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. isimli erkek şüpheli eski sevgilisi S.S.'yi takip ederek rahatsız etmeye başladı.

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KADIN EVİNİ DEĞİŞTİRİP KURTULMAK İSTEDİ DHA'daki habere göre M.A.'nın takibinden kurtulmak isteyen genç kadın, ev adresini değiştirdi. Ancak S.S.'yi iş çıkışında yine takip eden M.A., genç kadının yeni adresini de öğrenerek bu bölgede dolaşmaya başladı.

İKİ KADINA KURŞUN YAĞDIRDI 9 Kasım akşamı, genç kadını yanında E.Ö. isimli başka bir kadınla yürürken gören M.A., tabanca ile S.S. ve E.Ö.'ye ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan S.S. ve E.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. REKLAM

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Şüpheli M.A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin Bahçelievler'de ikamet ettiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla M.A.'yı gözaltına aldı.

3 SUÇTAN ARANMASI VE KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ Şüphelinin adresinde yapılan aramada, olayda kullandığı tabanca ile 9 adet mermi ele geçirildi. Yapılan sorgulamada M.A.'nın 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından aranma kaydı bulunduğu ve başka bir suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.