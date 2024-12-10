Avrupa ülkeleri peş peşe açıkladı: Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyorlar

Suriye'de 13 yıldır süren iç savaş, muhalif silahlı grupların 12 günlük ilerleyişi sonucu Şam'a ulaşmasıyla sona erdi. 2000'lerin başında göreve gelen Beşar Esad ülkeden kaçtı, 53 yıllık Esad rejimi son buldu.

2011'de nüfusu 22 milyon olan ülkede, 13 yıldır devam iç savaşta 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 6,5 milyon Suriyeli ülke içinde yerinden edildi. Neredeyse 6 milyon sığınmacı da Suriye'yi terk etti. Türkiye, en çok Suriyeli sığınmacı barındıran ülkelerden biri. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 Kasım'da yaptığı son açıklamada, Suriyelilerin sayısının 2 milyon 935 bin 742’ye gerilediğini açıklamıştı.

REKLAM advertisement1

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de binlerce Suriyelinin de ülkesine dönmesi için yola çıktığı görüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün yaptığı açıklamada, "Güvenli geri dönüş için çalışacağız." dedi. REKLAM Diğer yandan Avrupa ülkeleri de Suriyelilerin sığınmacı ya da iltica başvurularını askıya aldıklarını duyurmaya başladı.

ALMANYA Almanya, 2015 yılında Suriye'deki iç savaşın zirvesindeyken bazı sığınmacılara kapılarını açtı ve şu anda yaklaşık bir milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü Suriye'deki siyasi gelişmeler hakkında daha fazla netlik sağlanana kadar sığınma taleplerini işleme koymayacağını söyledi. İNGİLTERE, İTALYA, AVUSTURYA İngiltere de sığınma taleplerine ilişkin kararları durdurdu ve İçişleri bakanlığı durumu değerlendirdiğini bildirdi. Mülteci Konseyi'ne göre, Mart 2014 ile Şubat 2021 arasında 20 bin 319 Suriyeli mülteci ülkeye yerleştirildi. Norveç, İtalya, Avusturya ve Hollanda gibi diğer ülkeler de Suriyelilerin sığınma taleplerini askıya aldıklarını duyurdu.

Fransa da yakın zamanda benzer bir karar açıklamayı planladıklarını açıkladı. KASIM AYINDA 70 BİNİ AŞKIN BAŞVURU YAPILDI REKLAM Almanya Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi verilerine göre, Suriye, bu yıl Almanya'ya sığınmacıların en çok geldiği ülke oldu. Kasım ayı sonuna kadar 72 bin 420 başvuru yapıldı. Başvuruların askıya alınmasının mevcut başvuruları etkilemeyeceği bildirildi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, değerlendirmelerin Suriye'deki gelişmelere bağlı olacağını ve ülkeye geri dönmenin güvenli olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Norveç, Suriyelilerin sığınmacı başvurularının şimdilik ne reddedileceğini ne de onaylanacağını bildirdi. Danimarka da başvuruların işlenmesini durdurdu ve başvuruları daha önce reddedilen ve ülkeden ayrılmaları için kendilerine tarih verilen Suriyelilerin mevcut belirsizlik nedeniyle daha uzun süre kalmalarına izin verileceğini duyurdu. Avusturya da Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya aldıklarını ve sınır dışı hazırlığında olduklarını açıkladı.

Üst düzey bir Yunan hükümet kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre, yaklaşık 9 bin Suriyelinin sığınmacı başvurular durduruldu. Yetkililer, hükümetin bu kararı kesinleştirmek için Cuma günü toplanacağını söyledi.