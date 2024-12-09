Nerede kaldı FAIR-PLAY?

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın 2-2 berabere kaldığı maçta Trabzonspor lehine verilen skandal penaltı kararı tartışılmaya devam ediyor. Enis Destan'ın 'oscarlık oyunculara taş çıkartan' hareketi futbolseverler tarafından da yoğun şekilde eleştirildi.

🔙 HT - Teşekkürler Kasımpaşa ( 14.03.2015)



📰 Şota'nın talimatıyla Konyaspor'un gol atmasına izin verilmişti! pic.twitter.com/ktxysLkD47 — HT Spor (@HTSpor) December 9, 2024

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Kasımpaşa Spor Kulübü mücadelenin ardından, "Kamu görevlisini aldatmaya yönelik bu hareketten ötürü oyuncu ve VAR protokolünü ihlal eden müsabaka hakemlerine karşı Türk futbolu adına resmi girişimlere başlayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız" şeklinde bir açıklama yaparak konuyu mahkemeye taşıyacağını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüp ayrıca oyuncu ile müsabaka hakemlerine yönelik yaptırımları takipte olduğunu vurguladı.

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Sportmenliğe hiç yakışmayacak şekilde kendini yere bırakan Enis Destan tartışılmaya devam ederken Türk futbolunda FAIR-PLAY konusu bir kez daha gündeme geldi. Hatırlanacağı üzere Kasımpaşa Spor Kulübü, 13 Mart 2015 tarihinde Türk futbol tarihine geçecek bir FAIR-PLAY hareketine imza atmıştı.

13 Mart 2015 tarihinde oynanan Konyaspor - Kasımpaşa maçının 19. dakikasında Babel'in yerde yattığı sırada, Konyasporlu oyuncular topun taça atılmasını beklerken, orta sahanın biraz ilerisindeki Donk, aşırtma vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Bu sırada Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze devreye girdi. Gürcü Hoca, oyuncularına 'gol yemeleri' yönünde bir işarette bulundu. Daha sonra santrada Konyaspor'un gol atmasını kararlaştırıldı. Santradan aldığı top ile kaleye kadar ilerleyen Hasan Kabze topu boş ağlara gönderdi. Lacivert-beyazlılar maçı 2-1 kaydetti. FAIR-PLAY kazandı, centilmenlik kazandı. Futbolun sadece skor tabelasından ibaret olmadığını gösteren gecede Kasımpaşa Kulübü adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Kasımpaşa Kulübü cephesinde, "Rakiplerimizde de aynı tavrı görememek Türk futbolu adına bizi derinden yaralamaktadır" görüşü mevcut. Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor! Haberi Görüntüle Öte yandan bir diğer tartışma konusu ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu mühim konuda sessizliğe bürünmesi... Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı ve en tecrübeli teknik adamlarından birisi olan ve stada ismi verilen Şenol Güneş'in bu etik dışı davranışa karşı tavrını ortaya koymaması da spor kamuoyu tarafından eleştirildi. Dün oynanan Sivasspor - Galatasaray maçının ardından Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Galatasaray futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu için "Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul bana göre kırmızı kart" değerlendirmesinde bulunurken gözler Şenol Güneş'e çevrildi.