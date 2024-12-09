Şerif Gören'e veda
80 yaşında hayatını kaybeden ünlü yönetmen Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlendi
Ünlü yönetmen Şerif Gören, tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Gören, 18 gün önce yere düşerek başını çarpmıştı.
Şerif Gören, arkadaşlarıyla gittiği restorandan evine döndükten sonra merdivenlerden düşmüştü. Gören'in 6 dakika duran kalbi, ambulansta tekrar çalıştırılsa da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle entübe edilmişti.
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; 80 yaşında hayata veda eden Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlendi.
Törene; Nur Sürer, Halil Ergün, Ali Seçkiner Alıcı, Yüksel Aksu'nun da aralarında olduğu birçok sinemacı katıldı.
Halil Ergün, törende basın mensuplarının sorularını yanıtlarken gözyaşlarına boğuldu. Ergün; "Sinema dünyasında bir avuç kaldık" dedi.
Gören'in cenazesi, Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nden öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecek.
ŞERİF GÖREN HAKKINDA
'Yılanların Öcü', 'Derman', 'Umut' ve 'Yol' gibi Türk sinemasının bol ödüllü filmlerine imza atan Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu.
1956’te kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyan Şerif Gören, 1962’de kurgucu olarak işe başladığı Erman Film Stüdyosu ile sinemaya ilk adımını attı. Filmlerinin belirgin özelliği olan hızlı kurgu anlayışını burada kurgucu olarak çalıştığı dönemde kazandı.