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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta kadro dışından derbi zaferine!: Alex Oxlade-Chamberlain! - Beşiktaş Haberleri

        Kadro dışından derbi zaferine!: Alex Oxlade-Chamberlain!

        Sezon başında yollar ayrılmak istense de takımda kalan ancak Giovanni van Bronckhorst tarafından "fiili" olarak kadro dışı bırakılan Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe karşısında oyuna girerek tarihi zaferi getiren golü kaydetti.

        Giriş: 09.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:50
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        • 1

          Giovanni van Bronckhorst'un sezon başında kampa almadığı Alex Oxlade-Chamberlain, yıllık 3 milyon Euro'yu bulan maaşıyla takımdan göndeirlmek istenen isimlerin başında geliyordu.

        • 2

          Ülkesine dönmek istese de beklediği teklifleri bir türlü bulmayan İngiliz futbolcu, transferin son günlerinde Türkiye'den gelen Eyüpspor, Antalyaspor ve Hatayspor'un tekliflerini geri çevirip Beşiktaş'ta devre arasına kadar kalmak istemişti.

        • 3

          Yönetimin de tepkisini çeken Chamberlain, UEFA listesine yazılmazken Süper Lig için ise lisansı çıkarıldı.

        • 4

          Ancak takımla çalışmalarını sürdürse Giovanni van Bronckhorst'un "fiili" olarak kadro dışı bıraktığı Chamberlain, hiç süre bulamazken sadece Kayserispor ve Göztepe maçlarında kadroya alındı.

        • 5

          Van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından Serdar Topraktepe ile formasına kavuşan Chamberlain Hatayspor maçında 78. dakikada oyuna dahil olurken Fenerbahçe derbisinde ise 70'te oyuna girdi.

        • 6

          3 dakika sonra sol kanattan kaleye gönderdiği topla takımını öne geçiren Chamberlain, Beşiktaş'a hayati bir derbi zaferi hediye etti.

        • 7

          Chamberlain, kadroda düşünülmediği dönemde de profesyonelliğiyle övgü alan isimlerden olurken kendisini hep hazır tuttuğunu söyledi.

        • 8

          Devre arasında yine İngiltere'ye dönmek için görüşmelerini sürdüren 31 yaşındaki futbolcudan takımda olduğu sürece Serdar Topraktepe faydalanmayı düşünüyor.

        • 9

          Chamberlain, Beşiktaş'ta attığı 5 golün 3'ünü derbilerde atarken geçen sezon da Fenerbahçe ve Galatasaray'a kaybedilen derbilerde takımının tek golünü kaydetmişti.

        • 10

          Chamberlain'in Beşiktaş'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 11
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