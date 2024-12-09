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        Haberler Dünya Suriyeliler, Cilvegözü sınır kapısında yoğunluk oluşturdu | Dış Haberler

        Suriyeliler, Cilvegözü sınır kapısında yoğunluk oluşturdu

        Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan birçok Suriyeli, 53 yıllık Esad yönetiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye dönmek için Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:07
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          Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, gümrük işlemleri için bekliyor.

          Ülkelerine dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

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          Suriyelilerden Adem Muhammed Zin, AA muhabirine, memleketi Şam'a gitmek üzere yola koyulduklarını söyledi.

          Ülkesinin yıllar sonra kurtarılmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Zin, "Allah'a şükür yolumuz açıldı, Esad gitti, savaş bitti. 10 yıldır İstanbul'daydım. Türklerden Allah razı olsun, bizlere çok yardım etti." dedi.

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          Jandarma ekipleri, kapıdaki yoğunluğu önlemek adına sınıra yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ayrı bir kontrol noktası oluşturdu. Buradaki kontrollerin ardından sınırdan geçişi uygun görülen Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.

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