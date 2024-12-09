İsrail güçleri, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdi

Dünya, Suriye'de 53 yıllık Esad ve 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından neler yaşanacağını takip ediyor. Suriye'de muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından Beşar Esad ülkeden kaçarken, İsrail de Suriye topraklarına yönelik 1973'ten sonra ilk kez saldırı düzenledi.

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi. Ayrıca İsrail güçleri, Suriye genelinde dün akşam düzenlediği hava saldırılarında 100 ayrı hedefi vurdu.

REKLAM advertisement1

İSRAİL SURİYE'DE 100 AYRI HEDEFİ VURDU İsrail ordusunun, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde bu akşam düzenlediği hava saldırılarında 100 ayrı hedefi vurduğu bildirildi. İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre, İsrail ordusu, dün akşam itibarıyla Suriye geneline düzenlediği hava saldırılarında 100 hedefi vurdu. Habere göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Hermon (Şeyh) Dağı'nın Suriye tarafını işgal etmesinin ardından Suriye genelinde onlarca stratejik noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde ise İsrail'in, Suriye ordusunun Esad rejiminden kalan askeri kapasitesini azaltmak için elinden gelen azami çabayı sarf ettiği, ordunun, Suriye geneline yayılan çok kapsamlı bir saldırı dalgası başlattığı ifade edildi. Habere göre, İsrail savaş uçakları, askeri üsler, hava savunma üsleri, istihbarat karargahlarının yanı sıra uzun ile kısa menzilli füze depoları, hava savunma sistemleri, silah üretim merkezleri, konvansiyonel olmayan silah stoklarını hedef aldı.

Şeyh Dağı'nın Suriye tarafının işgali ve Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye asker konuşlandırmak gibi kara saldırılarına ek olarak İsrail ordusu, son birkaç gün içinde Suriye'nin güneyindeki Dera'dan başkent Şam'a ve kuzeydeki Maysaf'a kadar olan bölgelerdeki hedefleri vurdu. Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin imha edilmesinin İsrail’in ülkeye düzenlediği hava saldırılarının rahatça icra edebileceği anlamına geldiği de belirtildi.

1973'TEN SONRA İLK KEZ New York Times, İsrail yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Suriye topraklarına ilerlediğini duyurdu. Yetkililer, İsrail'in hava güçlerinin aynı zamanda hafta sonunda Suriye devletinin askeri varlıklarını da vurduğunu teyit etti. Söz konusu askeri varlıkların "muhaliflerin" eline geçmesinin İsrail için tehdit teşkil ettiğini belirten yetkililer, vurulan hedefler arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzelerinin bulunduğunu ifade etti.

REKLAM İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi. NETANYAHU TALİMAT VERMİŞTİ İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya dün işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi "ele geçirmeleri" talimatı verdiğini söylemişti. Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladığı belirtilmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.