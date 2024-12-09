Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Suriye gündemiyle toplanıyor. Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de atılacak adımlar masaya yatırılacak. Diğer yandan yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri de ele alınacak.

Kabine Toplantısı, 15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de toplanıyor. Kabine toplantısında iç ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

ESAD SONRASI DÖNEMİN YOL HARİTASI ELE ALINACAK Kabine toplantısında Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi sonrasındaki süreç ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin son açıklamasında, Şam rejiminin Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemediğine dikkat çekmiş, bundan sonraki süreçte huzurun hakim olduğu bir Suriye görmek istediklerinin altını çizmişti. Kabine'de Esad sonrası dönemin yol haritası masaya yatırılacak. Ocak ayında yeniden göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yeni döneminin bölgedeki sürece etkisi ele alınacak.

REKLAM TERÖRLE MÜCADELE Terörle mücadelede gelinen son aşamada masaya yatırılacak. Irak'ın kuzeyinde Zap'ta terör kilidi kapatıldı. Bölgedeki operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda değerlendirilecek. ASGARİ ÜCRET DE ELE ALINACAK Gözler aralık ayı boyunca asgari ücret görüşmelerine çevrilecek. Komisyon için ilk toplantının tarihi 10 Aralık Salı olarak belirlendi. Asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki çalışmalar kurul üyelerine aktarılacak. Enflasyonla ve hayat pahalılığı ile mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.

Kabine Toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı "Millete sesleniş" konuşmasında yapacağı değerlendirmelere gözler çevrilecek.