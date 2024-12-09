Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 6 personelin şehit olduğunu bildirdi.

DHA'nın haberine göre Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Başkan Başdeğirmen, arama-kurtarma ekiplerinin yola çıktığını ve bilgi beklediklerini de kaydetti. Başdeğirmen, helikopterdeki personel sayısına yönelik henüz bilgi olmadığını söyledi. REKLAM 6 ASKER ŞEHİT OLDU Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi. Vali Erin, yaptığı açıklamada, helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirterek, "Keçiborlu'da Kara Havacılık Okulu var, orada düzenli olarak eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü." dedi.

Kazada 5 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını aktaran Erin, yaralanan askerin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti. Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi. Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli MSB: ŞEHİT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz."