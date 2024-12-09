Dugin: Darbe ama ölümcül değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak da bilinen Rus filozof Alexander Dugin, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yorumladı. Dugin, Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'nın bir müttefiki olduğunu belirtirken "Rusya bir darbe yedi ama ölümcül değil." dedi.

Beşar Esad'ın düşüşünü trajik bir olay olarak isimlendiren Dugin, "Acıyı acı olarak kabul etmeliyiz, bugün bir darbe yedik ancak ölümcül değildi. Savaş farklı bölümlerden oluşuyor ve zaman zaman acı verici olabiliyor. Ancak asla vazgeçmeyeceğiz ve savaşı kazanacağız." dedi.

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Dugin ayrıca Esad'ın iyi bir lider olmadığını ancak onun yerine gelecek olanların daha kötü olacağını iddia etti ve Suriye'de bir İsrail işgali yaşanabileceği konusunda uyardı. REKLAM "UKRAYNA'DA BARIŞ ŞİMDİ DEĞİL" Ukrayna'daki savaş hakkında da konuşan Alexander Dugin, Ukrayna'da barışın şu an mümkün olmadığını belirtti. Dugin dünyada 4 büyük anlatı kaldığını belirten Dugin, büyük savaşın yaklaştığını ve bütün insanlığı aşacak bir savaş yaşanabileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Alexander Dugin, dünyada Batı ve liberalizm karşıtı söylemleriyle ön plana çıkıyor.