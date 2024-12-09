'Borsa 3 gün daha 10 bin 200 puanın üstündü kapanırsa yeri trend başlar"

Habertürk televizyonunuzda yayımlanan Ayılar ve Boğalar Programıma katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya, borsanın üç gün daha 10 bin 200 puanın üstünde kapanması halinde borsada yeni bir yükseliş trendinin daha başlayabileceğini söyledi. Yalçınkaya borsada 11 bin 400'e doğru yükseliş olabileceğini kaydetti.

TRUMP POLİTİKALARI GLOBAL BÜYÜMEYİ ETKİLEYEBİLİR

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Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından BRİC ülkelerine yaptığı tarife tehdidinin Aysa ülkelerinin büyümesine yönelik kaygılar oluşturduğunu anlatan Yalçınkaya, özellikle Çin'in Trump'ın uygulamalarından olumsuz etkilenmesinin dünya ekonomisinin büyümesini olumsuz etkileyebileceğini, petrol fiyatlarından altına kadar bir çok üründe fiyatlamayı farklılaştıracağını anlattı.

PİYASA FAİZ İNDİRİMİNİ FİYATLIYOR Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayacağının artık neredeyse kesin olduğunu ifade eden Yalçınkaya, "Piyasa da artık önünde sonunda faiz indirimi gelecek diye bakıyor. Borsadaki fiyatlamalara baktığımızda bunu görüyoruz. Faiz indirimleri aralıkta da ocakta da gelse bu süreç devam edecek. Enflasyonun iyileşme hızına bağlı olarak Merkez Bankası faiz indireceği için her toplantıda enflasyona bakarak ne kadar faiz indirimi olacağını tartışacağız. Bizim ana gündemimiz enflasyondaki düşüş hızı ve Merkez'in tavrı olacak" diye konuştu. Yalçınkaya, Merkez'den başlangıçta 100 baz puanlık indirim bekliyor.