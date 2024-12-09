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        Haberler Gündem 3. Sayfa 63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!

        İstanbul Beyoğlu'nda, kadın şüpheli, sevgilisiyle geldiği otelde yer bulamayınca önce çalışanla tartıştı ardından da resepsiyondaki cep telefonunu çaldı. İstanbul'un birçok ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 25 yaşındaki Arzu Y., Çağlayan Suç Araştırma Büro ekipleri tarafından yakalandı. 63 suç kaydı, 25 olaydan aranması ve 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Arzu Y. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 07:50 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:21
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        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
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        İstanbul'da olay, 3 Eylül Salı günü Taksim Kocatepe Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Sevgilisiyle otele gelen kadın, 'Toprağım boş yerin var mı' diyerek çalışandan oda istedi.

        MASADAKİ CEP TELEFONUNU ÇALDI

        DHA'daki habere göre boş oda olmadığını duyan kadın ardından resepsiyondaki masada duran cep telefonuna yöneldi. İlk hamlesinde telefonu alamayan kadın bir süre dışarıya çıktı. Birkaç dakika sonra çalışanın resepsiyondan ayrıldığını gören kadın, geri dönerek masadaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih ve Güngören’de hırsızlık olaylarına karışan Arzu Y. (25) olduğunu tespit etti.

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        ÇİĞ KÖFTECİDE YAKALANDI

        Şüpheli Arzu Y.’nin Kağıthane Hürriyet, Çağlayan ve Gürsel Mahallelerinde de birçok olaya karıştığı belirlendi. Şüphelinin Hürriyet Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaşan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, Arzu Y.’yi çiğ köftecide yakaladı.

        4 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

        Emniyette Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan Arzu Y.’nin poliste 63 suç kaydı olduğu, 25 olaydan arandığı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Arzu Y., çıkarıldığı mahkemede 'Yağma', 'Evden hırsızlık', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

        Gözaltına alınan Arzu Y.’nin karıştığı hırsızlık olaylarının görüntüleri de ortaya çıktı. Şüphelinin Hürriyet Mahallesi’nde üstünü değiştirme amaçlı girdiği bir iş yerinde çalışanların çantalarını karıştırarak cep telefonu çaldığı ve iş yerinden çıkarken çalışan tarafından fark edilerek aralarında arbede yaşandığı ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        EVİNE GİRDİĞİ KADINLA ARBEDE YAŞADI

        Bir başka olayda ise, bir binanın alt katındaki eve girmeye çalışan şüphelinin, evdeki kadın tarafından fark edilince kaçmaya çalıştığı ve kadınla arasında yaşanan arbede de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bir diğer olayda ise eve giren şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

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        #istanbul
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