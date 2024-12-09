Guns N' Roses 32 yıl sonra İstanbul'a geliyor

Rock müziğin efsaneleri Guns N' Roses, bugün 2025’te vereceği Avrupa ve Ortadoğu turnesini duyurdu; Grup turne kapsamında, tam kadro orijinal grup üyeleri ile 2025'te BKM Organizasyonu ile Türkiye'ye Geliyor!

1993’te Türkiye’de Stadyum konseri veren Guns N’ Roses, - 32 yıl sonra – 2 Haziran 2025’te BJK Tüpraş Stadyumu’nda vereceği konserinde tam kadro sahnede olacak! Grup üyeleri Axl Rose (vokal, piyano), Duff McKagan (bas), ve Slash’ten (lead gitar) oluşuyor.

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.png Konserin biletleri 10 Aralık Salı günü yerel saatle 09:00'dan itibaren grubun Nightrain Ön Satışı ile satışa sunulacak. Genel satış 13 Aralık Cuma günü yerel saatle 09:00'da gunsnroses.com'da başlayacak. Grup, 2025'te ikonik hitler ve unutulmaz canlı performansları ile Avrupa turnesine kapsamında İstanbul’da konser verecek. Guns N' Roses’ın hemen öncesinde Rival Sons grubu sahnede olacak.

23 Mayıs'ta başlayacak olan 24 konserlik turnede, Guns N' Roses ilk kez Suudi Arabistan, Gürcistan ve Lüksemburg'da sahne alacak. Grup 2025’te ayrıca Bulgaristan, Sırbistan, Türkiye, Portekiz, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Litvanya, Polonya, Macaristan ve Avusturya'daki sahnelere geri dönecek. GUNS N’ ROSES 2025 Avrupa ve Orta Doğu Turnesi

23 Mayıs 2025 Riyadh, Saudi Arabia Kingdom Arena 27 Mayıs 2025 Abu Dhabi, UAE Etihad Arena 30 Mayıs 2025 Shekvetili, Georgia Shekvetili Parka ^ 2 Haziran 2025 Istanbul, Turkey Tüpraş Stadyumu ^ 6 Haziran 2025 Coimbra, Portugal Estádio Cidade de Coimbra ^ 9 Haziran 2025 Barcelona, Spain Estadi Olímpic Lluís Companys ^ 12 Haziran 2025 Florence, Italy Firenze Rocks *^

15 Haziran 2025 Hradec Kralove, Czechia Rock For People *^ REKLAM 18 Haziran 2025 Dusseldorf, Germany Merkur Spiel-Arena ^ 20 Haziran 2025 Munich, Germany Allianz Arena ^ 23 J Haziran 2025 Birmingham, UK Villa Park ^ 26 Haziran 2025 London, UK Wembley Stadium ^ 29 Haziran 2025 Aarhus, Denmark Eskelunden + 2 Temmuz 2025 Trondheim, Norway Granåsen Ski Centre + 4 Temmuz 2025 Stockholm, Sweden Strawberry Arena +

7 Temmuz 2025 Tampere, Finland Ratina Stadium + 10 Temmuz 2025 Kaunas, Lithuania Darius and Girėnas Stadium + 12 Temmuz 2025 Warsaw, Poland PGE Nardowy + 15 Temmuz 2025 Budapest, Hungary Puskás Aréna + REKLAM 18 Temmuz 2025 Belgrade, Serbia Ušće Park + 21 Temmuz 2025 Sofia, Bulgaria Vasil Levski Stadium + 24 Temmuz 2025 Austria, Vienna Ernst Happel Stadion &

28 Temmuz 2025 Luxembourg City, Luxembourg Luxembourg Open Air & 31 Temmuz 2025 Wacken, Germany Wacken Open Air *