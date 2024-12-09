Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.199,90 %1,18
        DOLAR 34,8134 %0,15
        EURO 36,8676 %0,37
        GRAM ALTIN 2.972,93 %1,02
        FAİZ 41,93 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 35,15 %1,39
        BITCOIN 98.492,00 %-1,60
        GBP/TRY 44,4986 %0,42
        EUR/USD 1,0580 %0,11
        BRENT 71,90 %1,10
        ÇEYREK ALTIN 4.860,83 %1,02
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu: Çimentocular tavan yaptı - Borsa Haberleri

        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu: Çimentocular tavan yaptı

        Borsa İstanbul, Suriye'de iç savaşın artık sona ermeye yaklaşmasıyla yüzde 1'lik yükselişle açıldı. Ülkenin yeniden inşasında Türk şirketlerinin aktif rol oynayacağı beklentisiyle çimento hisseleri tavan yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 10:33 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hafta sonu Esad rejiminin yıkılması Borsa İstanbul'da olumlu rüzgarların esmesine sebep oldu. Komşu Suriye'de yaşanan son gelişmeler 13 yıl süren iç savaşın artık sonuna gelindiği şeklinde yorumlandı.

        BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 1'lik yükselişle 10 bin 188 puana çıktı.

        Borsa İstanbul'da özellikle Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif rol alabileceği düşünülen çimento şirketleri sert yükseldi. Açılışta çimento fabrikaları bulunan Uşak Seramik ve Sanko Holding'in hisseleri yüzde 10 yükseldi.

        Nuh Çimento, OYAK Çimento, ÇİMSA, Limak Doğu Anadolu Çimento ve Çimbeton hisseleri de tavan olurken Afyon Çimento yüzde 8 yükseldi.

        İskenderun Demir ve Çelik (İsdemir) hisseleri de sabah saatlerinde yüzde 10 değer kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Habertürk Anasayfa