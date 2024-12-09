Yılbaşı seyahat rotası... Yeni yıla girerken dünyanın dört bir yanından bu ülkeler görenleri büyülüyor!

NEW YORK: IŞIKLAR ŞEHRİNDE İKONİK YILBAŞI

New York City, yılbaşı kutlamalarının en ünlü adreslerinden biri olarak her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Times Meydanı’nda düzenlenen ve 1907 yılından beri bir gelenek haline gelen “top bırakma” etkinliği, dünya çapında izlenen büyüleyici bir gösteri sunuyor. Meydandaki coşkuyu yerinde yaşamak isteyenler, etkinlik saatlerinden önce alana gelerek kendilerine iyi bir yer bulmalı.