Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yılbaşı seyahat rotası... Yeni yıla girerken dünyanın dört bir yanından bu ülkeler görenleri büyülüyor!

        Yılbaşı seyahat rotası... Yeni yıla girerken dünyanın dört bir yanından bu ülkeler görenleri büyülüyor!

        Yılbaşı gecesi sadece bir yılın bitişi değil, aynı zamanda umutlarla dolu bir başlangıç anlamına gelir. 2025'e unutulmaz bir şekilde adım atmak için hayalinizdeki yeri seçmeye ne dersiniz? Klasik şehir eğlencelerinden tenha adalardaki huzura kadar, bu özel geceyi kutlamak için dünyanın dört bir yanından seçtiğimiz en heyecan verici destinasyonları keşfedin!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 08:30 Güncelleme: 09.12.2024 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024’ün sonuna yaklaşırken, yılbaşını unutulmaz bir şekilde kutlamak için planlar yapma zamanı geldi. Bu yıl ister karlı dağ zirvelerinde bir şömine başında olun, ister tropik bir plajda yıldızların altında dans edin, dünya çapında heyecan verici birçok destinasyon sizleri bekliyor. Yeni bir yılın başlangıcını, keşfetmekten mutluluk duyacağınız farklı kültürlerle kutlamaya ne dersiniz?

        • 2

          KARLAR ALTINDA: İSVİÇRE ALPLERİ

          Yeni yıla karla kaplı dağlarda “merhaba” demek ister misiniz? İsviçre Alpleri, eşsiz kayak imkanları, nefes kesen manzaraları ve unutulmaz yemek deneyimleriyle sizi bekliyor. Bölgedeki lüks oteller, hem keyifli bir yılbaşı kutlaması hem de spa ve gastronomi deneyimleri sunuyor.

        • 3

          NEW YORK: IŞIKLAR ŞEHRİNDE İKONİK YILBAŞI

          New York City, yılbaşı kutlamalarının en ünlü adreslerinden biri olarak her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Times Meydanı’nda düzenlenen ve 1907 yılından beri bir gelenek haline gelen “top bırakma” etkinliği, dünya çapında izlenen büyüleyici bir gösteri sunuyor. Meydandaki coşkuyu yerinde yaşamak isteyenler, etkinlik saatlerinden önce alana gelerek kendilerine iyi bir yer bulmalı.

        • 4

          LONDRA: BIG BEN'İN IŞILTISI

          Big Ben’in çan sesiyle 2024’ü karşılamaya hazır olun! Thames Nehri üzerindeki tekne turlarından muhteşem havai fişek gösterilerini izleyebilir, Londra’nın tarihi dokusuyla harmanlanmış bu büyülü geceyi yaşayabilirsiniz.

        • 5

          RIO DE JANEIRO: COPACABANA’DAKİ BÜYÜK PARTİ

          Brezilya’nın ünlü Copacabana Plajı’nda düzenlenen Réveillon, beyaz kıyafetlerin uğur getirdiğine inanılan geleneklerle kutlanıyor. Plajdaki müzik ve dans dolu etkinlikler, okyanusa yedi dalga atlama ritüeli ile taçlanıyor.

        • 6

          EDINBURGH: İSKOÇ GELENEKLERİYLE HOGMANAY

          İskoçya’nın başkenti Edinburgh, dört gün süren Hogmanay festivali ile yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşatıyor. Meşale alayı, canlı müzik ve tarihi atmosferiyle bu şehir, unutulmaz bir kutlama için harika bir seçenek.

        • 7

          MAUI: HAWAİİ’DE ROMANTİK BİR YILBAŞI

          Havai’nin büyüleyici adalarından biri olan Maui, yeni yılı romantik bir şekilde karşılamak isteyen çiftler için özel bir atmosfer sunuyor. Tropikal güzellikler arasında kişisel astroloji okuması gibi benzersiz deneyimler yaşayabilirsiniz.

        • 8

          BAHAMALAR: ELEUTHERA’DA HUZURLU KAÇAMAK

          Bahamalar’ın sakin ve huzurlu adası Eleuthera, beyaz kumlu plajları ve berrak sularıyla dikkat çekiyor. Yeni yılı kalabalıktan uzakta, doğal güzelliklerin içinde geçirmek isteyenler için ideal.

        • 9

          ROMA: KOLEZYUM MANZARALI YILBAŞI

          Roma’nın tarihi meydanlarında düzenlenen açık hava partileri, yeni yılı kutlamak için antik bir arka plan sunuyor. Circus Maximus’taki konserler ve havai fişek gösterileri, unutulmaz bir gece yaşatıyor.

        • 10

          ATİNA: PARTHENON GÖLGESİNDE COŞKU

          Atina, tarihi dokusu ve canlı gece hayatıyla yılbaşı kutlamalarında eşsiz bir deneyim sunuyor. Akropolis manzaralı restoranlarda özel menülerden yararlanabilir, geceyi şehrin enerjik barlarında noktalayabilirsiniz.

        • 11

          TOKYO: SESSİZ VE HUZURLU BİR KUTLAMA

          Tokyo’da geleneksel Japon yeni yıl ritüeli olan hatsumode, tapınak ziyaretleri ve çan sesleri eşliğinde dingin bir kutlama sunuyor. Bu ruhani deneyim, huzurlu bir başlangıç için mükemmel bir seçenek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi
        İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması
        Habertürk Anasayfa