Oyunculuktan emekli olan Jim Carrey para için U dönüşü yaptı
İki yıl önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Jim Carrey, 'Kirpi Sonik 3'te rol almasını "Paraya ihtiyacım var" sözleriyle açıkladı
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Ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey, 2022'de emekli olduğunu duyurduktan sonra yeniden sinemaya döndü.
62 yaşındaki komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtmişti.
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İki yıl önce, "Yeterince şey yaptım" diyerek emeklilik kararını duyuran Carrey, 'Kirpi Sonik 3'te üçüncü kez Dr. Robotnik rolünü yeniden canlandırdı. Ancak anlaşılan Carey'nin oyunculuğa dönüşü, altın mürekkeple yazılmış senaryodan dolayı değil.
ABD'li oyuncu, filmin galasında konuşurken, "Bu evrene geri döndüm, çünkü her şeyden önce bir dahiyi canlandıracaktım, ki bu biraz zorlu bir iş" dedi.
Rolü neden kabul ettiğini anlatırken Carrey, "Bir sürü şey aldım ve açıkçası paraya ihtiyacım var" ifadesini kullandı.
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Kameralardan uzak, sakin bir hayat yaşayan Carrey, emeklilik açıklaması yaptığı yıl Oscar törenindeki tokat olayına yönelik çıkışıyla gündeme gelmişti.
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Will Smith'in 2022 Oscar Ödülleri'ne komedyen Chris Rock'a attığı tokat, ödül törenini gölgede bırakmıştı. Yaşanan olayın ardından 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almak için sahneye çıkan Smith'in, seyirciler tarafından ayakta alkışlanması meslektaşı Jim Carrey'i kızdırmıştı.
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"HOLLYWOOD DEDİĞİNİZ OMURGASIZ BİR GRUP İNSAN"
Herkesin ayağa kalkıp Smith'i alkışlamasından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Carrey, seyirciler için "Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan. Smith'in hareketi bana yapılsaydı sabah kalktığım gibi 200 milyon dolarlık bir dava açardım, çünkü o video sonsuza dek orada kalacak" demişti.