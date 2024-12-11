Oyunculuktan emekli olan Jim Carrey para için U dönüşü yaptı

İki yıl önce, "Yeterince şey yaptım" diyerek emeklilik kararını duyuran Carrey, 'Kirpi Sonik 3'te üçüncü kez Dr. Robotnik rolünü yeniden canlandırdı. Ancak anlaşılan Carey'nin oyunculuğa dönüşü, altın mürekkeple yazılmış senaryodan dolayı değil.

ABD'li oyuncu, filmin galasında konuşurken, "Bu evrene geri döndüm, çünkü her şeyden önce bir dahiyi canlandıracaktım, ki bu biraz zorlu bir iş" dedi.

Rolü neden kabul ettiğini anlatırken Carrey, "Bir sürü şey aldım ve açıkçası paraya ihtiyacım var" ifadesini kullandı.