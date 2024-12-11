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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Adidas genel merkezine vergi baskını - İş-Yaşam Haberleri

        Adidas genel merkezine vergi baskını

        Adidas'ın Almanya'daki genel merkezine, uzun zamandır devam eden vergi soruşturması kapsamında baskın düzenlediği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 11.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:38
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        Adidas genel merkezine vergi baskını
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        Reuters'ın haberine göre Adidas'ın Almanya'daki genel merkezine, uzun zamandır devam eden vergi soruşturması kapsamında baskın düzenledi.

        Adidas haberi doğrulayarak konuyla ilgili olarak gümrük yetkilileriyle birkaç yıldır iletişim halinde olduğunu ve kendilerine belge ve bilgi sağladıklarını açıkladı.

        Adidas'tan yapılan açıklamada, soruşturmanın Ekim 2019 ile Ağustos 2024 arasındaki dönemi kapsadığı ve Almanya'ya ürün ithalatına ilişkin gümrük ve vergi düzenlemelerine uyulmasıyla ilgili olduğu belirtilirken, yetkililerle iş birliği yapıldığı vurgulandı.

        Şirket, Alman yasaları ile Avrupa yasalarının farklı yorumlanması nedeniyle ortaya çıkan soruların açıklığa kavuşturulması için gümrük yetkilileriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Firma ayrıca açıklamasında "Şirketimiz, soruşturmayla bağlantılı olarak önemli bir mali etki beklemiyor" diye ekledi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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