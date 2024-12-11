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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!

        Tekirdağ'da, börekçide oturan eşi 25 yaşındaki işitme engelli Mavuş E.'yi 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayıp, yanındaki 35 yaşındaki Hayrullah Karadeniz'i ise boğazını keserek öldüren 32 yaşındaki Aykut E., tutuklandı. Katil zanlısı kanlı takibi ve olayı anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:09 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:33
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        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
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        Tekirdağ'da olay, önceki gün Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

        İşitme engelli Aykut E. (32), kendisi gibi işitme engelli olan 1 çocuğunun annesi eşi Mavuş E.’yi (25) dükkanda Hayrullah Karadeniz (35) ile otururken görünce içeriye girdi.

        BOĞAZINI KESİP 5 YERİNDEN BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Aykut E., önce Hayrullah Karadeniz'in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Yapılan kontrolde Hayrullah Karadeniz'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Polis, olaydan sonra Aykut E.'nin otomobille kaçtığını belirledi. Takibe alınan otomobil Zafer Mahallesi'nde önü kesilerek durdurulup, içindeki Aykut E. gözaltına alındı.

        "İŞE GİDİYORUM DİYE EVDEN ÇIKTIM"

        Aykut E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İşaret diliyle ifade veren Aykut E., eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyleyerek, "Olay günü işe gidiyorum diye evden çıktım. Daha sonra eşimi takip etmeye başladım.

        "UCUZLUK PAZARINDAN BIÇAK ALDIM"

        Olayın olduğu sokak üzerinde börekçiye girdiğini gördüm. Yanında biri vardı, sonra ucuzluk pazarına giderek bıçağı aldım ve börekçiye geldiğimde bu olay oldu.

        Sonra olay yerinden çıktım bir süre sonra tekrar geldim. Eşim kanlar içinde yerde yatıyordu, hemen akrabalarımı aradım durumu gösterdim onlardan yardım istedim" dediği öğrenildi.

        EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Mavuş E.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
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        #Tekirdağ
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