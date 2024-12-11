Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.107,64 %0,09
        DOLAR 34,8702 %0,04
        EURO 36,6708 %-0,12
        GRAM ALTIN 3.020,97 %0,18
        FAİZ 43,41 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 35,59 %-0,17
        BITCOIN 97.646,00 %0,76
        GBP/TRY 44,4812 %-0,14
        EUR/USD 1,0506 %-0,20
        BRENT 72,52 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 4.939,28 %0,18
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Asgari ücret en çok bu sektörleri etkiliyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Asgari ücret en çok bu sektörleri etkiliyor

        Asgari ücrete yapılacak zam, milyonlarca işçiyi ve işvereni etkiliyor. Bazı sektörler ise asgari ücret zammından daha çok etkileniyor. Bunların başında toplam işçi sayısı ve asgari ücretle çalışan işçi oranının yüksekliği bakımından perakende ticaret, inşaat, giyim ve yiyecek içecek hizmetleri geliyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 11.12.2024 - 07:16 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        ABONE OL
        ABONE OL

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere dün çalışmalarına başladı. İlk günkü toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti. Komisyon sonraki günlerde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında toplanacak. Komisyonda işçileri temsil eden üyelere TÜRK – İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işçileri temsil eden üyelere ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık edecek. Komisyon dört toplantının sonunda çalışmalarını tamamlayacak.

        REKLAM

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Asgari ücrete yapılacak zam yaklaşık 7 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Ancak, asgari ücrete komşu ücretle veya ortalama ücretle çalışan milyonlarca kişi de asgari ücret zammından etkileniyor.

        Bazı sektörlerde çalışan işçiler ile işverenler asgari ücrete diğer sektörlerden çok daha fazla duyarlı bulunuyor. Merkez Bankası’nın 2021 yılındaki verilere dayanarak yaptığı araştırmaya göre, konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe çalışanların yüzde 73’ü asgari ücret ve altında ücretle çalışıyorlar. Asgari ücret ve altında ücretle çalışanların oranı inşaatta yüzde 71,4, giyimde yüzde 70,5, deride yüzde 69,7, gıdada yüzde 67,1, toptan ve perakende ticaret sektöründe ise yüzde 64,4’ü buluyor.

        İSTİHDAM DEPOSU SEKTÖRLER ASGARİ ÜCRETE DUYARLI

        REKLAM

        Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazançlara göre, söz konusu sektörlerde asgari ücrete duyarlılığın 2024 yılında da devam ettiği görülüyor.

        Eylül ayı itibarıyla Türkiye’de 16,9 milyon sigortalı işçi bulunuyor. Her 100 sigortalı işçiden 9’unun istihdam edildiği (1,56 milyon kişi) perakende ticaret sektöründe ortalama ücretler asgari ücretin sadece yüzde 21 üzerinde bulunuyor. Sektörlerdeki ortalama ücretlere yönetici pozisyonundaki kişilerin ücretlerinin de dahil olduğu dikkate alınırsa, bu sektörde işçilerin genellikle asgari ücretle çalıştığı görülüyor.

        REKLAM

        Toplam 1,39 milyon işçinin çalıştığı istihdam deposu sektörlerden bina inşaatında çalışanların ortalama ücreti asgari ücretin yüzde 28 üzerinde yer alıyor.

        Yiyecek ve içecek hizmeti sektörü en yüksek istihdam bakımından üçüncü sırada yer alıyor. Toplam 877 bin işçinin çalıştığı sektörde ortalama ücretler asgari ücretin yüzde 31 üzerinde bulunuyor.

        Merkez Bankası’nın araştırmasında konaklama ve yiyecek sektörleri birlikte gösteriliyor. Konaklama sektöründe ortalama ücretlerin asgari ücretin yüzde 75 üzerinde olduğu görülüyor. Konaklama sektörü de 509 bin işçi ile istihdam deposu sektörler arasında yer alıyor.

        REKLAM

        Toplam 591 bin işçinin istihdam edildiği giyim sektöründe ortalama ücretler asgari ücretin yüzde 21, 385 bin işçinin çalıştığı tekstil sektöründeki ücretler ise asgari ücretin yüzde 64 üzerinde seyrediyor.

        Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar ve ev içinde çalışanların ortalama ücretleri asgari ücretin sadece yüzde 4 üzerinde seyretmekle birlikte bu sektörlerde çalışan sayısı sırasıyla 27 ve 31 bin kişiden oluşuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #asgari ücret
        #asgari ücretten en çok etkilenen sektörler
        #ortalama ücret
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        ABD-Çin teknoloji gerilimi artıyor
        ABD-Çin teknoloji gerilimi artıyor
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        Habertürk Anasayfa