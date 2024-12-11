ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşecek olan Blinken'ın Suriye'deki yeni dönemi ele alması bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

İki ülke Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesi konusunda birbirine uyumlu bir politika yürütürken, her iki ülke de Heyet Tahrir El Şam'ı terör örgütü olarak kabul ediyor.

Ancak ABD'nin PKK/PYD terör örgütüne verdiği destek, iki ülkenin Suriye politikasını ayrıştırıyor.