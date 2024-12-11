Aksaray'da, bir çocuk annesi M.Y. (22), gece saatlerinde eşi ile kavga ettikten sonra annesi Aşure Çelen ile kardeşi Ümit Çelen'in yaşadığı eve gitti.

DHA ve İHA'daki habere göre dün M.Y. ailesiyle birlikte, saat 13.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Şehit Mehmet Sevindi Sokak'ta 5 katlı binanın 3'üncü katındaki evine geri döndü.

Ümit Çelen, burada ablası ile eniştesini barışmak istedi. Çıkan tartışmada R.Y., kayınbiraderi Ümit Çelen'i tabanca ile karnından ve bacağından vurdu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çelen kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine ekipler geldi. Yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Kayınbirader Çelen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, R.Y. gözaltına alındı.

"ANNEM VE KARDEŞİMLE EVE GELDİK"

Olayı anlatan M.Y. "Dün tartıştık, ben de baba evime gittim. Bugün de annem ve kardeşimle eve geldik, sonra bu olay oldu" dedi.