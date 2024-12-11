Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
Aksaray'da, 27 yaşındaki R.Y., kavga ettiği eşiyle kendisini barıştırmak isteyen, 21 yaşındaki kayınbiraderi Ümit Çelen'i, çıkan tartışmada tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Çelen, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken enişte R.Y. de gözaltına alındı
Aksaray'da, bir çocuk annesi M.Y. (22), gece saatlerinde eşi ile kavga ettikten sonra annesi Aşure Çelen ile kardeşi Ümit Çelen'in yaşadığı eve gitti.
AİLESİNİN EŞLİĞİNDE EVİNE DÖNDÜ
DHA ve İHA'daki habere göre dün M.Y. ailesiyle birlikte, saat 13.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Şehit Mehmet Sevindi Sokak'ta 5 katlı binanın 3'üncü katındaki evine geri döndü.
ABLASI VE ENİŞTESİNİ BARIŞTIRMAK İSTEDİ
Ümit Çelen, burada ablası ile eniştesini barışmak istedi. Çıkan tartışmada R.Y., kayınbiraderi Ümit Çelen'i tabanca ile karnından ve bacağından vurdu.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çelen kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine ekipler geldi. Yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Kayınbirader Çelen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, R.Y. gözaltına alındı.
"ANNEM VE KARDEŞİMLE EVE GELDİK"
Olayı anlatan M.Y. "Dün tartıştık, ben de baba evime gittim. Bugün de annem ve kardeşimle eve geldik, sonra bu olay oldu" dedi.