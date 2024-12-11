Alman devinden Arda Güler harekatı!
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı. Almanya ekibi Bayer Leverkusen, daha önce gündeminde yer alan milli yıldızın temsilcileriyle yeniden görüştü. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Arda'nın geleceği hakkında konuştu.
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Real Madrid'de yeterince forma süresi bulamayan Arda Güler için flaş bir transfer iddiası daha öne sürüldü.
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Sky Sport'un aktardığı habere göre; Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, daha önce durumunu yakından takip ettiği milli yıldız için yeniden devreye girdi.
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Alman ekibinin genç yıldız ile Real Madrid'e transfer olmadan önce de ilgilendiği iddia edildi.
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Haberde Bayer Leverkusen'in Arda Güler'in ailesi ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ancak İspanyol deviyle temasa geçmediği belirtildi.
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Arda Güler'in İspanya'dan ayrılmak istemesi durumunda Bayer Leverkusen'in devreye girmeye hazır olduğu aktarıldı.
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ANCELOTTI AÇIKLADI
Arda ve Endrick'in ocak ayında takımdan ayrılacağı iddiaları üzerine konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok." dedi.
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Deneyimli teknik adam, kadro seçimiyle ilgili olarak ise "İster 18, ister 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor." ifadesini kullandı.
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SEZON KARNESİ
Bu sezon Real Madrid'de yalnızca 575 dakika sahada kalan Arda Güler, kadrodaki en az süre alan oyuncular arasında yer aldı.
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Sakatlıklar nedeniyle daralan takımda dahi Arda, 17 maçın sadece altısında ilk 11’de yer aldı ve beş karşılaşmada hiç süre alamadı.
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Ancak geçtiğimiz hafta sonu, ilk 11'de başladığı maçta sezonun ilk golünü atarak dikkat çekti.
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