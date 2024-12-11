Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder

BBC Hamza el Hatib'in ölümü, 2011'de Suriye iç savaşını başlatan protestoları tetiklemişti.

Suriye'de Beşar Esad yönetimini deviren hareketin bir doğum yeri varsa, o da Ürdün sınırındaki küçük kent Dera.

El Hatib'in ölümü ve duvarlara Esad karşıtı yazılar yazdıkları gerekçesiyle diğer gençlerin de işkenceden geçirilmesi protestoların yayılmasını ve hükümet güçlerinin verdiği sert tepkiyi beraberinde getirdi.

Burada, 21 Mayıs 2011'de 13 yaşındaki Hamza el Hatib'in işkence görmüş ve uzuvları kesilmiş bedeni, hükümet karşıtı bir gösteride tutuklanmasından haftalar sonra ailesine teslim edildi.

Kısa süre önce, yine polisin 2019'da tutukladığı Hamza'nın ağabeyi Ömer'in de gözaltında öldüğüne dair Saydnaya Hapishanesi'nde bulunan belgelerin ekran görüntülerini yeni almışlardı.

Dera'da Esad yönetiminin devrilmesini kutlaması gereken birileri varsa, Hatib ailesi olmalıydı. Ancak evi ziyarete gittiğimde kutlama yapan kimse yoktu.

Üç aydan kısa süre önce ölen kocasının da yasını tutan, tamamen siyahlar giymiş Samira eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kendisinin yaşadıklarını yaşamasını istiyordu.

"Bugün ya da yarın gelecek diye düşünüyordum. Bugün haberini aldım" dedi.

Esad'ın devrilmesi, Suriye'de yıllardır süren baskıyı bitirdi ve muhaliflerin Şam'ı ele geçirdiği ve Esad'ın kaçtığı Pazar günü, Dera'nın büyük çoğunluğu sokaklardaydı.

Yeğeni Hüsam el Hatib, belgelerin Sayndaya'daki yakınlarının akıbetini öğrenmek için hapishaneyi inceleyenlerin sosyal medyada yayımlandığını söyledi. Hamza'nın ağabeyi olduğunu bildikleri Ömer'in dosyasını internette paylaşmışlardı.

"İnşallah bedelini öder ve Allah ondan ve çocuklarından intikam alır" dedi.

Suriye'nin güneyindeki muhalefet, geçen hafta kuzeyden gelip Şam'ı ele geçiren Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) öncülüğündeki ittifaktan farklı. Ancak her iki grup da Pazar günü Şam'da birleşti.

BBC Dera'daki mezarlıkta, Hamza'nın bir Suriye hükümeti tankı tarafından atılan mermiyle tahrip edilen mezarı.

"Günlerdir ağlıyoruz. Nasıl hissettiğimizi bilemezsin. Suriye'de herkes ailesinden birini kaybetti. Herkes acı çekti."

Yakındaki Busra kasabasında bana "Ne kadar mutlu olduğumuzu hayal bile edemezsin" dedi.

Bunlardan biri, subay ve daha sonra isyancı lider olmasından önce üniversitede İngiliz edebiyatı okuyan Ahmed el Awda'ydı. Awda şimdi Dera bölgesinin milis lideri.

Awda, Pazar günü HTŞ ile birlikte Şam'a giren ilk muhalifler arasında olduğunu söyledi. İlk yaptığı şeyin, içeridekileri korumak için büyükelçilikler ve kamu binalarına gitmek olduğunu da ekledi.

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"Four Seasons Oteline çok sayıda sivil kamu çalışanını götürdük ve korunmaları için çok büyük bir güç konuşlandırdık."

"Kaotik bir dönem olacaktı oradaki herkesi, hükümet çalışanlarını bile korumak için elimden geleni yaptım. Onları cezalandırmak istemiyorum, onlar da Suriyeli."